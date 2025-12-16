大華銀00983B、00984B首配息 3檔債券ETF元月除息一次看！

大華銀投信公告旗下3檔債券ETF最新評價結果，其中，(00959B)大華投等美債15Y+每單位預計配發0.045元；至於首次公告評價結果的(00983B)大華優利美公債20，每單位預計配發0.094元。(00984B)大華優利美A債15，每單位預計配發0.126元。

這3檔債券ETF除息日皆為2026年1月2日，若想參加本次收益分配，最晚要在今年12月31日前買進。

展望債市，聯準會持續發送寬鬆訊號，日前不只宣布降息1碼，達成聯邦資金利率連3降，更宣布被市場視為「迷你版QE」的國庫券購入計畫，為市場注入新一輪流動性，有利債市表現。大華銀投信指出，在近期市場震盪風險與經濟前景不確定性雙雙升高的環境下，「高票息」、「高品質」的雙高債券標的，是平衡收益與風險下的高CP值選擇。

大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠指出，當前通膨持續回落、就業市場持續降溫，預期聯準會明( 2026) 年仍將延續降息趨勢，聯邦基金利率水準可望下探3％至3.25％，10年期美國公債殖利率則預估在3.7%至4%區間震盪，代表債券價格仍有潛在上漲空間。

郭修誠進一步指出，當前股市評價已處於相對高檔，市場波動風險升高。相比之下，債券收益率仍在相對高檔，可為投資人提供穩定現金流。其中，具備高票息、高品質的債券標的，不僅能提供優質收益，價格也更具支撐力，是投資人在追求收益並兼顧風險的首選。

郭修誠說明，00983B與00984B透過優化息收的篩選機制，篩選出高信評與票息條件較優異的長天期債券，提供更強防禦力及優化息收表現。00983B追蹤指數平均信評為AA+，低違約風險且具長天期優勢；00984B則投資三大信評機構之平均信評為A以上的公司債，並篩選票面利率最高前20%的標的，致力達到票面利率與殖利率雙重提升，在震盪環境中發揮「優息＋抗震」的投資雙效。

