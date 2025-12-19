大葉大學企管系打造微創市集 展現學用合一的即戰力

▲大葉大學企管系舉辦微創市集。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學企業管理學系在校內舉辦「微創市集」活動，教師帶領學生從無到有策畫與執行，將課堂所學落實在實務操作，結合在地農特產與創意手作商品，展現學用合一的即戰力。

「微創市集」現場攤位商品琳瑯滿目，包含新鮮芭樂、冷泡茶、手作麵包、初生蛋、香酥雞排、特色飾品等，吸引師生駐足選購。企管系大四生呂宜亭表示，市集以「好吃、好逛、好買」為特色，希望讓大家在尋寶的過程中，都能開開心心、滿載而歸。

「顧客關係管理」課程授課教師林淑芬指出，大葉大學透過多元實作課程，培育具備實務能力與創新思維的管理人才，在校慶前夕舉辦微創市集是企管系一年一度的傳統。課程設計強調實作導向，學生需分工合作完成活動企畫、成本估算、行銷宣傳、攤位設計與顧客互動等任務，透過實際面對市場與消費者，學生將理論轉化為行動，過程中不只是培養跨領域整合能力，也提升問題解決與溝通協調的實戰經驗，為未來就業或創業奠定扎實基礎。