大葉大學再創永續里程碑 2025綠色大學排名全球37名

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學繼兩度榮獲行政院「國家永續發展獎」後，再傳捷報！在「2025 UI GreenMetric世界綠色大學」排名中，與105個國家、1,745所大學共同參與評比，榮獲全球37名、全台第3名、私校第1名的佳績。

世界綠色大學評比涵蓋基礎設施、能源與氣候變遷、廢棄物處理、水資源、交通運輸、教育與研究六大項目，大葉大學在「教育與研究」項目的表現格外亮眼，以1737.5的高分，在台灣入榜大學校名列第一，顯見學校對永續教育的深耕與用心。

方文昌校長指出，大葉大學打造全國首創的「SDGs校園實踐場域」，開展出「水循環再利用系統」、「友善栽植與生產」、「碳盤查與森林碳匯」、「日照樂活」、「潔淨能源」五大主軸，透過課程、講座、導覽與工作坊等多元活動，讓校園成為永續學習場域，翻轉傳統課室的教與學模式。

方文昌校長強調，學校從校園治理到課程設計、從場域建立到社會連結，逐步構築出「由內而外」的永續人才培育與推廣模式，積極培育具備永續素養的未來人才，也邀集各級學校與企業加入「永續策略聯盟」，將影響力由校園擴大至社會，深化大眾對永續議題的參與。