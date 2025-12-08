大葉大學再獲國家永續發展獎 推動校園智慧永續教育

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學深耕永續教育與社會責任，今年再度榮獲行政院「國家永續發展獎」，展現智慧校園建設、永續人才培育及在地社會實踐成果。

大葉大學今年再度榮獲行政院「國家永續發展獎」，展現校園智慧永續與人才培育成果。（大葉大學提供）

大葉大學深耕永續教育與社會責任，大葉大學校長方文昌今（8）日出席「國家永續發展獎」頒獎典禮，再度獲獎，承襲108年首度獲獎的榮耀，校方以智慧永續校園建設及扎實的永續教育成果受到肯定。方文昌表示，這份殊榮是對全校師生長期投入永續推動工作的最大肯定。

今年再度榮獲行政院「國家永續發展獎」，展現智慧校園建設、永續人才培育及在地社會實踐成果。在校園永續方面，大葉大學積極推動綠色轉型，建置AI碳足跡智慧監測平台，掌握校園碳排放狀況並提出減排策略，打造智慧且韌性的綠色校園。

學校以SDGs為核心，建立完善的永續教育與推廣機制，透過課程、講座、導覽及工作坊等多元學習模式，持續培育具永續理念的人才；同時透過校際合作與社群平台，擴大永續倡議的社會影響力。

方文昌指出，大葉大學自112年起推動「SDGs校園實踐場域」，每年以一年一主題方式進行，包括「水循環再利用」、「友善栽植與生產」、「碳盤查與森林碳匯」、「日照樂活」及「潔淨能源」五大主軸，將校園打造成永續教育的實踐場域。透過課程、講座、導覽及工作坊等活動，連結小學、中學、高中、公部門及社區，將永續教育向下扎根。

目前，「大彰化永續策略聯盟」已與近80所學校簽署合作備忘錄，三年來吸引超過2,000人次前來參訪，展現大葉大學在地永續推動的強大動能。方校長表示，學校將持續深化智慧永續校園建設與教育創新，培育更多具全球視野及在地責任感的永續人才。