大葉大學參與2025臺灣科學節 推廣生活科學

▲親子開心體驗大葉大學帶來的科普活動。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】教育部與國科會主辦的「2025第六屆臺灣科學節」在11月盛大登場，大葉大學環境與安全工程學系、藥用植物與食品保健學系受邀參與國立自然科學博物館科普市集，以寓教於樂的體驗攤位，帶領民眾從日常生活中發現科學的趣味與奧秘。

▲大葉大學環安系與藥保系前往科博館參與2025臺灣科學節。（記者林明佑翻攝）

大葉大學環境與安全工程學系主任周中祺表示，很榮幸能夠響應此次科學教育盛會，大葉大學深耕科學教育推廣與永續發展，強調理論與實作並重，鼓勵學生將專業知識轉化為具創意與教育性的活動，讓科學走出課堂、深入社會，進一步擴大科普教育的影響力。此次活動設計了「磁力大發現：看不見的吸引力」互動體驗，以磁力為主題，透過磁鐵南北兩極同性相斥、異性相吸的原理，讓參與者觀察磁力如何驅動車輛前進，以及如何讓紙片自動開合。

廣告 廣告

▲科博館黃文山館長(中)頒發感謝狀給大葉大學環安系周中祺主任(右)。（記者林明佑翻攝）

大葉大學研發長、藥用植物與食品保健學系特聘教授吳建一推出「生氣的河豚」實驗活動，讓參與者在動手做的過程，親眼觀察化學反應，進而理解化學原理，提升對科學的興趣。活動以生活常見的小蘇打粉與醋為材料，示範酸鹼中和反應產生的二氧化碳氣體，使氣球膨脹，就好像河豚受到威脅時會鼓起身體一樣。