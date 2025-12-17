大葉大學國際人工智慧論壇 探討人工智慧助攻工程與科研

▲大葉大學陳郁文校發長(左)與電機系林聖義主任(右)歡迎葉先覺教授(中)蒞校。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學校發處舉辦「國際人工智慧論壇」，探討人工智慧於工程與科學研究領域的前沿應用，上午場邀請加州州立大學長堤分校電機系葉先覺教授主講「電氣故障檢測的自適應模型選擇」，下午由印尼日惹大學化學系Roto教授以線上視訊方式帶來「機器學習在分析化學研究中的應用」。

▲大葉大學舉辦國際人工智慧論壇。（記者林明佑翻攝）

大葉大學校發長陳郁文表示，加州州立大學長堤分校的葉先覺教授在電機工程領域深具國際聲望，已發表超過百篇學術論文，曾任職美國太空總署（NASA）噴射推進實驗室。印尼日惹大學的Roto教授的研究專長涵蓋感測器與奈米材料平台，尤其是在電化學感測器與物聯網（IoT）或嵌入式系統整合進行即時監測的技術發展。

▲大葉大學邀請加州州立大學長堤分校電機系葉先覺教授演講。（記者林明佑翻攝）

陳郁文校發長進一步說，今年南加州大火，很多由電氣問題引起，葉先覺教授與電力公司合作，透過大數據的電路故障資料，希望預防類似災害，降低損失，未來透過人工智慧應用，電子產品會發展成自動檢修與故障通報，「國際人工智慧論壇」特別邀請兩位學者分享，透過國際學者的跨國交流與學術對話，幫助師生掌握人工智慧在工程、環境與科技等領域的最新應用趨勢。