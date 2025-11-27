大葉大學國際生動手做台灣經典小吃蔥油餅

大葉大學餐旅系林言叡老師教學生炸蔥油餅。（記者方一成攝）

▲大葉大學餐旅系林言叡老師教學生炸蔥油餅。（記者方一成攝）

大葉大學華語教學中心舉辦三美文化活動，以深受台灣人喜愛的經典小吃「蔥油餅」為主題，邀請餐旅管理學系林言叡老師指導國際學生親手製作，體驗台灣小吃特色。

蔥油餅是台灣街頭最具代表性的庶民美食之一，常見於市場與夜市攤位，許多店家也會提供加蛋、加九層塔等吃法，食材簡單卻能呈現層次風味，在林言叡老師的細心示範與講解下，國際學生一步步體驗製作流程，從麵糰逐漸變成金黃酥脆的炸彈蔥油餅，透過親手料理，理解台灣飲食風味。

華語教學中心主任彭涵梅今（二十七）日表示，語言學習不僅是課堂上的語言訓練，更是理解文化的重要橋樑。華語中心以「美感、美饌、美境」三美為活動主軸，規劃多元的文化體驗課程，讓學生在提升中文能力的同時，也能走進台灣的日常風景，認識在地文化的溫度與美好。