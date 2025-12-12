大葉大學國際生包水餃、彩繪臉譜、製作牛軋糖餅迎新年

大葉大學特別舉辦新年文化體驗活動，邀請餐旅管理學系林言叡老師教國際生包水餃。（記者方一成攝）

大葉大學推動國際化學習環境，華語教學中心透過文化體驗與創新教學，幫助國際學生認識台灣，十二月份特別舉辦「新年文化體驗活動」，邀請餐旅管理學系林言叡老師教國際生包水餃，設計學系鄧婉玲老師帶學生親手繪製臉譜，烘焙暨飲料調製學士學位學程助理教授蔡振彰教學生做台灣應景年節伴手禮牛軋糖餅，認識台灣節慶文化藝術。

餐旅管理學系講師林言叡從桿皮、包餡到塑形，一步步示範，引導國際學生完成一顆顆手工水餃，同時告訴學生，水餃形狀類似元寶，因此過年吃水餃象徵招財進寶、財源滾滾。

設計學系教授鄧婉玲的彩繪臉譜課程，帶領學生認識臉譜色彩與角色象徵，並親手創作臉譜作品，學生們為臉譜畫上自己喜歡的顏色和圖案，展現各自的創意與風格。

烘焙暨飲料調製學士學位學程助理教授蔡振彰指導學生製作牛軋糖餅，牛軋糖餅是台灣結合牛軋糖與餅乾的特色伴手禮，過年吃甜食代表「黏住好運」，新的一年好兆頭。

華語教學中心主任彭涵梅今（十二）日表示，「新年文化體驗活動」以美食、藝術與節慶為主題，邀請多位教師帶領國際學生體驗年節點心與工藝，不只是學中文，更透過動手做，貼近生活與文化。

國際語言中心副主任陳俊福表示，華語中心以「美感」、「美饌」、「美境」三美為主軸規劃文化活動，希望讓國際學生在語言課程之外，也能從美食、藝術與生活環境等面向，深化對台灣文化的體驗與理解，讓中文學習更有溫度。