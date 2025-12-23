大葉大學國際生走入大園國小帶來多語歡樂聖誕

大葉大學英語系帶國際生到大園國小參加世界聖誕音樂會。（記者方一成攝）

大葉大學持續推動在地連結與國際文化交流，由來自日本、越南、菲律賓、馬來西亞及印尼等國家的國際研究生組成的團隊，在英語學系副教授張智惠的帶領下，前往彰化縣埔鹽鄉大園國小，展開一場充滿文化互動與節慶氛圍的校外教學活動。

活動在大園國小熱情展開，國小學生以活潑的學習活動迎接大葉大學的師生，而來訪的國際生們也精心準備多語版的聖誕歌曲，包括日文、越南語、菲律賓語、馬來語及印尼語等，帶來一場獨特的「世界聖誕音樂會」。孩子們第一次聽到不同語言唱出的聖誕節祝福，感到新奇又興奮，現場充滿溫馨笑聲，也為迎接聖誕與新年增添濃濃儀式感。

離開大園國小後，師生一行走訪竹山紫南宮，親身感受臺灣民間信仰中祈求財運的文化魅力與人潮熱度。許多國際學生對信眾虔誠的祈願儀式感到好奇，也對宗教如何融入臺灣人的日常生活留下深刻印象。隨後，團隊前往「慕尼黑巧克力工坊」與「微熱山丘」，了解臺灣如何透過巧思與品牌精神，將在地農產與特色食品推向國際市場。國際學生對產品設計、品牌故事和地方創生的結合特別感興趣，並從中看見臺灣文化創意產業的另一種可能。

帶隊的英語系張智惠副教授今（二十三）日表示，此次活動不僅是一次校外教學，更是一座連結世界與在地的橋樑，讓國小學生透過輕鬆的方式接觸多元文化，也讓國際學生親身體驗臺灣在地的人文風景。當孩子們親耳聽到國際生用自己的母語歌唱，文化差異不再遙遠，而是變得具體又溫暖。同時，國際學生也透過接觸地方信仰與產業，對臺灣文化有了更深刻體會。