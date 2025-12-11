大葉大學增設越南風味餐廳 越南料理上桌囉

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】因應境外學生人數逐年攀升，尤其越南籍學生成為最大族群，大葉大學再添國際友善服務新亮點。校內異國餐廳「山茉莉廚坊」今（11）日正式開幕，提供道地越南風味餐點，讓異鄉學子在校園就能吃到熟悉的家鄉味，也成為台灣學生與國際學生交流的新據點。

越南家鄉味飄進校園！為照顧境外學生需求，大葉大學開設「山茉莉廚坊」，讓學生在校就能吃到熟悉的家常風味。（記者陳雅芳攝）

開幕儀式由校長方文昌、副校長侯雪娟、校務發展處長陳郁文、學務長黃娟娟、總務長汪漢英及餐廳負責人梁珍月共同主持，簡單隆重。方文昌校長表示，大葉大學在推動校園國際化上不遺餘力，來自世界各地的學生已是校園不可或缺的一部分，而「飲食」更是文化理解與交流的重要起點。

他指出，為讓境外學生更快適應台灣生活，也希望所有師生能藉由美食認識其他文化，學校特別在校內引進具東南亞特色的餐飲品牌，希望打造更具包容性的學習環境，讓校園成為跨文化互動的友善平台。

餐廳負責人梁珍月表示，「山茉莉廚坊」主打東南亞風味，現階段以越南家常味入菜，包括越南河粉、米線等招牌料理，未來將持續擴充品項，提供更豐富的餐點選擇，滿足不同族群的味蕾。

校內學生對新餐廳的到來也相當期待。學生會成員、護理系四年級的傅薺萱分享，學校新增的異國餐廳不只讓同學有更多用餐選擇，也提供一個適合聊天、喝咖啡的空間，「很期待能和朋友一起來品嘗東南亞道地風味！」

大葉大學表示，未來將持續完善國際學生在校生活的各項支持服務，讓每位來到大葉的學生都能享有更舒適、多元與友善的學習環境。