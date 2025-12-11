大葉大學山茉莉廚坊開幕 國際校園提供道地越南美味

大葉大學山茉莉廚坊開幕，方文昌校長期許打造更友善多元的校園環境。（記者方一成攝）

因應境外學生人數持續成長，特別是越南籍學生為大宗，大葉大學積極營造友善的生活環境，異國餐廳「山茉莉廚坊」今（十一）日在校內正式營運，讓學生在校園內即可享用家鄉味，也讓台灣師生與各國學生可以品嘗道地的越南美食。

開幕儀式由方文昌校長、侯雪娟副校長、陳郁文校發長、黃娟娟學務長、汪漢英總務長與餐廳負責人梁珍月共同揭牌。方文昌校長表示，大葉大學積極推動國際化，來自世界各地的學生已成為校園重要的一部分，飲食是生活的基本需求，更是文化交流的重要媒介。為提供境外學生熟悉的用餐選擇，也讓所有大葉師生有機會品嘗正宗的異國料理，讓校園成為促進跨文化理解的平台，特別在校內開設東南亞特色的異國餐廳「山茉莉廚坊」。

山茉莉廚坊負責人梁珍月表示，餐廳定位為東南亞異國美食，從越南家常風味的河粉與米線開始，未來也會逐步增加品項，提供師生更多元的選擇。

學生會成員、護理學系大四生傅薺萱說，很開心學校有新的餐廳可供選擇，不但有東南亞風味特色餐點，還可以和同學一起來喝咖啡聊天。