大葉大學山茉莉廚坊開幕 提供師生道地越南美味

大葉大學山茉莉廚坊開張



因應境外學生人數持續成長，大葉大學的異國餐廳「山茉莉廚坊」11日在校內正式營運，讓學生在校園內即可享用家鄉味，也讓臺灣師生與各國學生可以品嚐道地的越南美食。方文昌校長表示，為提供境外學生熟悉的用餐選擇，也讓所有大葉師生有機會品嚐正宗的異國料理，讓校園成為促進跨文化理解的平台。

山茉莉廚坊負責人梁珍月指出，餐廳定位為東南亞異國美食，從越南家常風味的河粉與米線開始，未來也會逐步增加品項，提供師生更多元的選擇。學生會成員、護理學系大四生傅薺萱說，很開心學校有新的餐廳可供選擇，不但有東南亞風味特色餐點，還可以和同學一起來喝咖啡聊天。