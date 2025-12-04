大葉大學師徒制成果亮眼 生醫系獲臺灣斑馬魚研討會論文壁報競賽優勝
▲大葉大學生醫系黃尉東老師與學生討論研究結果。（記者方一成攝）
大葉大學師徒制再次展現亮眼成果！生物醫學學系黃尉東副教授指導大二學生黃顗瑄，以及泰國納黎萱大學來臺實習的Suthaphat Rungchat，參加「二0二五臺灣斑馬魚研討會」，研究成果「使用 ImageJ 影像軟體對斑馬魚中黑色素胞分布之定量分析」獲頒論文壁報競賽優勝。
大二就能在全國研討會中脫穎而出，黃顗瑄將成果歸功於師徒制的扎實訓練，她感謝黃尉東老師一路帶著她們做實驗，引領她從觀察中找到問題。黃顗瑄表示，魚類身體有很多色素細胞，過去以肉眼觀察變化，缺乏科學計量方法，因此想到以運用影像軟體ImageJ ，透過圖像處理讓色素變化可以量化觀察，以供進一步分析研究，藉由對比度強化、去背、高斯模糊等不同模式，讓數量或面積計算更精確。
泰國納黎萱大學農業科學系四年級的Suthaphat Rungchat，獲國科會「外籍高階人才來臺實習專案」獎助，來臺實習三個月，與黃顗瑄同學共同完成實驗。Suthaphat Rungchat說，她在泰國學習的是傳統漁業養殖，想進一步學習分生科技，她的老師曾在暑假參訪大葉大學生醫系，認為這裡的師資設備都非常好，極力推薦她來此實習，因此申請來臺。在大葉的學習生活是全新的體驗，課堂上師生緊密互動、實驗室中老師手把手指導，實習第一個月就參與了「使用 ImageJ 影像軟體對斑馬魚中黑色素胞分布之定量分析」研究，並且第一次參加大型學術會議「二0二五臺灣斑馬魚研討會」，收穫很多，她很期待未來能到台灣攻讀碩士班。
黃尉東老師今（四）日表示，斑馬魚因胚胎透明、發育快速且遺傳操作便利，是生物醫學研究的重要模式生物。臺灣斑馬魚技術與資源中心於國家衛生研究院竹南院區舉辦的「二0二五臺灣斑馬魚研討會」，發表者多為碩、博士生，黃顗瑄才大二就能獲獎項肯定，相當難得，顯見大葉師徒制幫助學生累積專業能力。此次研究提出的黑色素細胞量化技術，未來可應用於色素細胞腫瘤研究或觀賞魚類開發，具備延伸價值。
