大葉大學師生研發電能監測模組 IIIC國際創新發明競賽奪金牌

大葉大學師生研發電能監測模組榮獲IIIC國際創新發明競賽金牌。(記者吳東興攝)

記者吳東興／大村報導

大葉大學資訊工程學系主任蔡渙良、助理教授陳縣繡指導大一學生黃羿瑄，開發「適用於單相一一０/二二０V及三相二二０/三八0/四００V的交流電無線電能監測模組」，挑戰二０二五 IIIC國際創新發明競賽，榮獲金牌肯定。

資工系主任蔡渙良指出，「適用於單相一一０/二二０V及三相二二０/三八０/四００V的交流電無線電能監測模組」透過多組電壓與電流感測器，再將數據傳送至模組運算，可即時分析瞬間功率、累積用電量、功率因子、頻率等電氣參數，並透過無線通訊上傳雲端平台，提供遠端即時監控電力發電或使用狀況，兼具即時性與智慧化。呼應國際歐盟碳邊境調整機制以及我國氣候變遷因應法等淨零碳排政策趨勢，這項發明可以協助企業進行能源監測、溫室氣體盤查與產品碳足跡評估，推動製程改善與綠色轉型。

畢業於正德高中的黃羿瑄，透過繁星入學管道進入大葉大學資訊工程學系。她表示，生活中許多事物都與電力及資訊工程息息相關，加上AI與物聯網是未來重要的就業趨勢，因此選擇資工系就讀。進入大學後，她在智慧機器人與物聯網技術實驗室，跟隨蔡渙良主任、陳縣繡老師及江廣正學長進行研究，從中學習到許多實務應用經驗，能以大一新生身分參與研發並獲得國際發明競賽金牌，讓她感到非常開心與有成就感。