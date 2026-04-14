大葉大學應日系打造赴日學習舞台 學生免費赴日研修滿載而歸

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▲大葉大學應日系陳思綺同學(台上左)發表研修主題。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學應用日語學系長期深耕國際交流、積極拓展學生赴日學習機會，近期再傳佳音。應日系獲得日本「獨立行政法人國際交流基金關西國際中心」肯定，提供1名學生免費赴日參加「國際對應學習者赴日研修」 的珍貴機會，充分展現大葉大學應日系在推動日台教育交流與培育國際人才上的亮眼成果。

▲大葉大學應日系陳思綺同學(左)獲頒研修證書。（圖／記者林明佑翻攝）

此次由應日系選派參與研修的學生為大二陳思綺同學。她於2月10日至3月25日 赴日參與為期44天的深度研修，透過長時間沉浸式學習與生活體驗，實際走入日本社會，展開一段結合語言學習、文化理解與國際交流的豐富旅程。

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▲大葉大學應日系陳思綺同學(第一排左四)與來自世界各國的朋友合影。（圖／記者林明佑翻攝）

這次研修課程內容相當豐富，不只是一般的語言課程，而是結合了日語學習、主題探究、日本文化體驗、校外參訪、地方探索、家庭寄宿、研修旅行與成果發表等完整安排。研修主題涵蓋「飲食」、「觀光」、「多元共生」等議題，並結合 SDGs、地方文化與社會觀察等現代日本社會的重要面向，讓學生在真實情境中學日語、用日語，也真正理解今日日本社會的樣貌。活動中更安排大阪定向探索、小學參訪、企業及外部機構訪問、書道、日本太鼓、華道、合氣柔術等文化體驗，以及廣島、兵庫等地的研修旅行，讓整體學習更具深度與廣度。

陳思綺同學分享，這次44天的日本研修，是她大學生涯中極為難忘且收穫豐富的一段經歷。她表示，透過在地生活與實地參訪，不僅讓自己的日語能力獲得明顯提升，也讓她真正從課本走進日本的現實生活，並從中感受日本社會的細膩與文化魅力。研修期間，她與來自不同背景的夥伴共同學習，並透過與當地人的交流，建立起珍貴的跨國友誼，也因此學會以更多元的視角看待世界，進一步培養出獨立性、包容力與國際溝通能力。

應日系副主任林美秀表示，學生能獲選參與由日本機構提供的免費赴日研修，不僅是學生個人努力的成果，更是系上多年來持續推動國際交流、深化與日本教育機構合作的重要展現。系上長期積極爭取各類赴日交換、短期研修、移地學習、文化交流及國際合作機會，希望讓學生在大學四年中，不只是「學日文」，更能真正「用日文」、「走進日本」、「理解日本」。

應日系主任李美麗表示，對於有志於學習日語、喜愛日本文化，或希望未來赴日留學、就業的學生而言，這樣的學習機會極具吸引力。她並指出，現今社會所需要的，不只是會考試的學生，而是具備語言能力、國際移動力、跨文化理解力與實踐能力的人才。透過與日本大學及國際機構的長期合作，學生在就學期間便有機會參與各式赴日交流與學習活動，提前累積國際經驗，為未來升學與職涯發展建立優勢。