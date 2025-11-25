大葉大學打造配線乙級訓練場 助電機系學生提升就業力

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為強化學生實作能力、提升畢業生就業競爭力，大葉大學電機工程學系近年積極深耕技職教育，在校內建置「室內配線乙級考照訓練場」，讓學生能在校園內反覆操作、累積經驗，並透過專業課程的輔導與陪考機制，在畢業前就能獲得關鍵證照，順利接軌產業需求。

大葉大學電機系設置室內配線乙級訓練場，透過實作課程協助學生在畢業前取得專業證照，提升就業即戰力。（大葉大學提供）

電機系講師段錫銘今（25）日指出，室內配線乙級技術士為目前營建、製造及公共工程領域不可或缺的人才，許多營造企業更明定工程編組需至少具備兩張乙級、以及一張甲級證照才能符合作業規範；高壓電施工也須由乙級技術士簽核，職場需求明確而龐大。

段錫銘強調，「學生若能在畢業前取得乙級證照，不只錄取機率大幅提升，更具備創業接案的能力，是非常實用的專業門票。」

電機系主任林聖義表示，室內配線乙級術科考試分為三大項目，包括「屋內線路裝置」、「電機控制裝置」以及「屋外高低壓作業」，考驗學生的綜合技術能力。

為協助學生順利跨過門檻，電機系特別開設實作強化課程，由具備實務經驗的專業老師帶領學生在完善訓練場域中反覆練習，從基礎操作、錯誤排除到模擬考試，全面提升技能熟練度與通過率。

林聖義補充，擁有室內配線乙級證照，不僅是應徵台電職缺的一大優勢，在科技業建廠潮、智慧製造與自動化興起的帶動下，各大企業也都積極網羅具備相關能力的人才。「這張證照幾乎等同未來就業的保障，學生愈早取得，就愈能在職涯起點搶得先機。」

大葉大學表示，未來系所也將持續擴充設備與課程內容，打造更完善的實作學習環境，協助學生掌握專業證照與職場所需技能，畢業即能無縫銜接工作現場。