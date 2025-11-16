大葉大學扶英英語營開跑 學童邊玩邊學英語

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學英語學系USR種子計畫「扶英英語營」今（16）日登場，國際大學生與村東、村上、三春、東山、大村國小四至六年級學生一同展開「Wild World Safari 世界探索」旅程，現場笑聲、驚呼聲此起彼落。

大葉大學英語營開跑，國際大學生用英語在「扶英英語營」展開全球探索之旅。（大葉大學提供）

「Look, a kangaroo!」孩子們跟著澳洲來的國際生比手畫腳模仿動物跳躍，現場氣氛熱烈而生動。此次英語營由大葉大學英語學系主辦、高教深耕計畫協辦，以「Wild World Safari 世界探索」為主題，結合英語學習與環境教育，旨在培養學童的全球視野與環境關懷。

英語學系主任曹秀蓉表示，我們希望孩子們在遊戲與互動中練習英語，同時認識世界各地的動植物與環境議題。這不只是語言課程，更是一場跨越國界的學習旅程。

營隊課程設計豐富多元，結合課堂學習、戶外探索與實作體驗。孩子們透過肢體反應教學法（TPR）、英語唱遊、創意任務與團隊合作任務，不僅提升英語聽說能力，也培養解決問題、協作與創造力。

曹秀蓉說，此次營隊特別涵蓋日本、南韓、非洲與澳洲的生態與文化特色。孩子們在課堂上認識當地動植物，了解野生動物保護與環境友善概念；在戶外探索中，透過闖關遊戲、DIY創作與團隊任務實作，將學到的知識應用於行動中。課程最後安排成果表演與閉幕式，孩子們展示自己的作品與學習成果，現場掌聲與歡呼聲不斷。

曹秀蓉指出，「透過遊戲、情境任務與動手做的活動，孩子們在自然情境中練習英語，不僅增強語言運用能力，也激發對世界文化與環境議題的好奇心。」

現場家長也表示，看著孩子們用英語介紹自己完成的作品，互相合作、積極參與，感受到孩子不只是語言能力提升，更學會關心世界、團隊合作的重要性。

營隊尾聲，孩子們手中完成的創作作品、口中說出的英語單字和句子，成了這場跨越國界、結合環境教育與語言學習的最佳紀念，也讓國際與在地學生共同的學習旅程留下深刻印象。