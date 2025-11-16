大葉大學扶英英語營 國際大學生攜手在地學子探索世界

▲大葉大學扶英英語營成果發表，小朋友透過表演展現學習成果。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學英語學系推動USR種子計畫「USR英語永續行動：國際大學生攜手在地國小高中學生擴展全球視野」，舉辦「扶英英語營」，以「Wild World Safari 世界探索」為主題，結合英語學習與環境教育，由國際大學生帶領村東、村上、三春、東山、大村國小四到六年級學生培養環境關懷與全球公民意識。

▲大葉大學扶英英語營安排國際學生帶領小朋友學習。（記者林明佑翻攝）

英語學系主任曹秀蓉表示，本次活動由英語學系主辦，並由大葉大學高教深耕計畫協辦，主題「Worldwide Safari 世界探索」象徵一場跨越國界的學習旅程，藉由認識世界各地的野生動物與環境議題，讓學生在輕鬆有趣的情境中學習英語，同時深化對地球生態的關注。營隊課程結合課堂學習、戶外探索與實作體驗，以肢體反應教學法（TPR）、英語唱遊、創意任務及團隊合作等多元方式，營造活潑的互動環境，提升學生使用英語的信心並培養合作與創造能力。

▲大葉大學英語系舉辦扶英英語營。（記者林明佑翻攝）

曹秀蓉主任進一步說，營隊課程涵蓋日本、南韓、非洲與澳洲的生態與文化特色，帶領學童認識當地動物、動物保護與環境友善概念，活動內容包括相見歡、主題課程、戶外遊戲化教學、DIY創作、闖關挑戰，以及成果表演與閉幕式。透過遊戲學英語、情境任務及動手做活動，學生能在自然情境中練習英語聽說，強化語言運用能力並激發學習動機，同時提升對世界文化及環境議題的興趣。