大葉大學推永續新里程 「淨零新論壇」啟動碳盤查校園

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學今（5）日舉辦「114年高教深耕暨USR計畫成果發表會—2025全國永續行動潮：ESG淨零新論壇」，聚焦「永續、共創、淨零」三大主軸，啟用全新永續校園場域，並與企業簽署策略聯盟，同步展出USR成果，展現學校推動 SDGs 與跨域實踐的最新能量。

大葉大學今（5）日舉辦「2025全國永續行動潮：ESG淨零新論壇」，啟用全新永續校園場域並與企業簽署策略聯盟，展示 SDGs 與 USR 的最新成果。（大葉大學提供）

大葉大學校長方文昌指出，學校多年來以 SDGs 為核心，打造「SDGs校園實踐場域」，每年啟用一個主題。今年第三期以「碳盤查與森林碳匯」為重點，善用校內位於參山國家風景區的自然環境與多樣化樹種，將校園打造成「天然碳銀行」。透過碳吸存調查與實作教學，讓學生與企業能在校園中理解碳管理，走出淨零第一步。

方文昌強調，這個場域同時也是開放給社會大眾的永續教育基地，歡迎民眾到大葉校園實地了解永續與碳盤查如何在生活中落實。

活動也舉行「永續策略聯盟簽署儀式」，大葉大學近年推動永續教育向下扎根，已串聯彰化地區逾 80 所國高中小。2025 年更將合作延伸到企業端，本次共有 21 家企業加入永續夥伴行列。

合作備忘錄內容包含：共享 SDGs 校園場域、協助企業碳盤查與永續教育、促成產學合作、提供實習與就業機會，以及共同開發永續商品等，盼透過跨界整合打造地方共榮的永續生態系。

現場由建大工業總裁楊銀明與大葉大學校長方文昌代表簽署合作備忘錄。楊銀明表示，大葉大學長期投入永續教育與人才培育，理念與企業 ESG 方向高度契合，希望產學攜手帶動更大的社會能量。

行政院政務顧問、頂曜防災顧問公司負責人何岫璁也出席分享，他指出，淨零不僅是政策，更是全球趨勢，ESG 從早期的環保導向，已延伸至社會責任與公司治理，而科技與數位轉型更成為企業不可缺少的能力。

成果發表會同步展出大葉大學多支 USR 團隊的長期深耕成果，議題涵蓋地方創生、環境永續、綠色治理、健康促進、青年返鄉、友善農業與社會關懷等。透過論壇、海報展與跨域交流，呈現大葉大學在地方與社會層面的多元影響力，展現大學在永續行動中的教育者、研究者與推動者角色。