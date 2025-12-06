大葉大學攜手企業強化研發量能 共創地方永續新動能
▲大葉大學頒發114學年度產學顧問聘書。（記者方一成攝）
大葉大學研發處舉辦「產學合作發展顧問暨績優教師聯誼會」，邀請多位企業代表與產業夥伴齊聚一堂，並頒發一一四學年度產學顧問聘書，期盼深化學校與企業之間的合作，結合企業實務經驗與大學研發量能，推動產業升級並促進地方創生。
大葉大學校長方文昌今（六）日表示，學校秉持「企業夥伴型大學」的辦學理念，致力整合校內研發能量與外部資源，協助企業解決技術與研發痛點。為呼應中彰投地區產業需求與發展特色，學校建置有五大特色研發基地，分別是：人工智慧研發基地、半導體研發基地、智慧長照輔具研發基地、製茶技術暨產品研發基地、美粧與醫美特色研發基地，持續強化學校在多元領域的創新優勢。
葉釋仁副校長表示，根據經濟部資料預估，至二0三0年將有約四十萬名工程師的人才缺口，因此培育相關專業人才刻不容緩。自一0六學年度起，大葉大學每年都會舉辦產學顧問交流活動，廣邀企業家擔任產學顧問，透過技術媒合、資源鏈結與產業趨勢分享，促進產業與學術的合作，期盼透過更緊密的產學鏈結，攜手打造共生共榮、創新加值的永續願景，強化整體競爭力與社會影響力。
一一四學年度產學顧問包含：石城實業股份有限公司總經理特助朱育瑩、康博集團康博健康生活股份有限公司主席吳俊毅、友達宇沛永續科技股份有限公司研發副理呂理維、元駿企業股份有限公司總經理林長毅、金益笙股份有限公司總經理徐健哲、瑞宸興業有限公司副總經理許靖旻、富昱生化科技股份有限公司總經理許原彰、伸業科技實業有限公司總經理陳建全、海涵能源科技股份有限公司董事長暨海納德管理顧問股份有限公司董事長楊豐銘、Otto2藝術美學執行長詹秀葳。
其他人也在看
睽違一個月！緯創爆量「發爐」重返150元大關 分析師：中實戶低接出量
AI伺服器代工大廠緯創（3231）今（5）早盤以146元平盤開出後迅速上漲，盤中最高一度飆4.79％至153元，睽違一個月重返150元大關，開盤50分鐘成交量即突破5.1萬張，躍居台股第二大交易量個股。運達投顧分析師陳石輝表示，市場上有許多「中實戶」持續在140至145元附近低接，使得籌碼相對穩定，一旦出量，就容易推動股價快速上攻。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
塑膠股下殺！南亞慘跌6%炸量145億元 記憶體一片綠唯「這檔」成大摩投資首選…猛噴24萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於俄烏戰爭有望停火以及美國川普政府將全力發展機器人的傳聞，航運股及機器人相關題材齊揚，支撐台股今（4）日大盤小幅...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
川普一句話炸翻全球市場！「機器人大軍」都笑了 「7台廠」爽到集體噴出、漲停潮席捲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國政壇一句風聲，再度點燃全球科技市場。外傳川普政府正草擬2026年發布的「機器人行政命令」，企圖用政策將「美國製造」...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
川投顧點火機器人暴衝 資金狂追八檔飆漲停/華航鳳凰城首航話題夯 搶攻台積電商旅潮/BDI連漲掀散裝熱浪 航海王回來了｜Yahoo財經掃描
最新經濟數據顯示美國服務業PMI續站擴張區間、ADP就業報告卻意外轉弱，強化聯準會12月再降息一碼機率逼近9成的預期，美股四大指數3日全面收高，道瓊工業指數大漲0.86%，那斯達克指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.3%，費城半導體指數勁揚1.83%。盤面上，微軟因市場盛傳調整AI軟體銷售配額引發雜音，股價終場仍跌約2.5%，美光宣布全面退出Crucial消費型記憶體業務、專注AI與資料中心需求，股價同步承壓下挫2.23%，不過微晶片科技、安森美等半導體個股則在財測與合作題材帶動下雙雙勁揚逾一成，成為費半指數撐盤要角；在AI伺服器與降息想像加乘下，台積電ADR跟隨半導體族群走強，上漲1.15%。 亞股今日表現分歧，日股大漲2.33%，重新站穩5萬點之上，韓股小跌；而港股小幅走揚，上證指數則是走弱。 台股方面，今（4）日早盤隨美股利多開高，但權值電子走勢疲弱、盤中賣壓一度出籠，加權指數高低震盪逾240點，終場僅小漲2.67點、收27,795.71點，成交值縮小至3,890.79億元；台積電(2330)盤中回探月線，終場小跌5元收1,445元，由鴻海(2317)、聯發科(2454)勉力撐盤。盤面多頭火力則集中在政策與報價題材，散裝航運受海岬型船運價單日飆逾一成、BDI連日上攻激勵，裕民(2606)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)、中航(2612)、四維航(5608)盤中紛紛亮燈鎖死；同時市場盛傳川普政府明年將祭出機器人相關行政命令，帶動機器人概念股所羅門(2359)、昆盈(2365)、達明(4585)、羅昇(8347)、穎漢(4562)、和椿(6215)、新漢(8234)、慧友(5484)集體攻上漲停，金融權值如富邦金(2881)、國泰金(2882)穩健走揚，成為指數守穩五日線的另一道支撐。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8
記憶體瘋漲 十天翻一倍 PC品牌商 賣一台虧一台
韓媒報導，記憶體報價10月來瘋狂上漲，導致PC品牌商成本大增，甚至陷入「賣一台虧一台」窘境。記憶體大缺貨，價格飆漲，重傷...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
AI顛覆辦公市場！全球科技業傳統辦公室恐將逐漸Out
隨著人工智慧AI已成為新一輪產業競爭的核心力，加上AI及量子計劃推高能耗，AI浪潮正迅速顛覆辦公市場！仲量聯行JLL今（5）日最新公布的研究報告指出，全球科技業在規劃2025年與2026年的技術項目預算時，前五大重點預算皆與AI相關，牽動辦公空間新趨勢，未來三至五年將聚焦四大轉型趨勢，包括學習型工作場所、創新驅動投資、以人為為本的協作空間、能源效率成為設計核心，未來ABW（Activity Based Working，活動導向工作模式）辦公室將大崛起，傳統辦公室恐將逐漸Out！中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
關鍵瓶頸竟在台積電！Google TPU量產恐延至2027 產能上看500萬片、「這檔」可望同步受惠
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導谷歌自研AI晶片TPU的量產進度出現新變化。原本市場盛傳2026年產量可望挑戰400萬片，但最新供應鏈調查指出，台積電（2330）C...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
金馬選股年2／股債誰優有雜音 專家看好這三類產業
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧事長陳奕光分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 發起對話
個股兩樣情 逾六成在年線之下
台股今年屢創新高，但個股表現卻是兩樣情，目前高達1,277檔個股股價低於年線，占上市櫃個股總數超過6成，顯示資金集中在大型股，尤其這一波反彈行情中，台積電大漲超過5成，同期間市值前150大個股中的30檔漲幅更是超過5成以上。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股盤前／Meta上漲掀多頭氣氛！台指期小跌32點 台股開盤有望拚續彈
美股週四（4）日收盤接近平盤，標普500與那斯達克指數連續第三天收紅，投資人權衡最新勞動市場與經濟數據，在市場高度預期聯準會（Fed）下週可能降息的氛圍下，股市獲得部分支撐。Meta因削減元宇宙預算股價飆漲逾3%，成為推升美股的亮點。不過費城半導體指數下跌0.89%，壓抑科技股表現，道瓊指數微跌31點、標普500上漲7點，那斯達克漲51點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
搶進無人機、AI伺服器雙王牌！「這檔」2026年訂單能見度佳 董座信心喊話：營收獲利雙升
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導手握車用與伺服器雙引擎的安力-KY（5223）傳出布局逐漸成形，其董事長許振焜指出，預期公司無人機專案將在逐步跨入量產與出...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
專家看盤》台股高檔急凍橫盤！法人未歸隊、科技股分歧、靜待量能復活
[Newtalk新聞] 「台股今天(5日)量縮高檔橫盤，市場靜待法人歸隊，電子權值股個股表現，中小型股震盪加劇。」分析師林漢偉表示，台股昨天指數呈現高檔量縮橫盤，量能急凍難有表現。 回顧美股表現：美股昨天四大指數漲跌互見，科技股走勢分歧。費半指數下跌0.89%，領跌四大指數。半導體：英特爾-7.43%、美光-3.19%。大型股：蘋果-1.21%、輝達 2.11%。 林漢偉表示，整體來看，美股早盤反映初領失業金人數下滑而開高，但科技股呈現分歧走勢，資金自Google與蘋果供應鏈撤出，轉往跌深的輝達供應鏈，造成四大指數終場各自表現。 總體面與台指期：美元下滑，美債利率回落。台指期下跌32點，跌幅0.12%。台積電ADR下跌0.85%。 以下是分析師解析今天盤勢重點： 一、指數技術面與量能觀察 外資現貨連買，但空單小幅增加，籌碼面維持中性。 櫃買指數面臨季線保衛戰，但融資餘額創高，對連續反彈不利。 二、傳產與題材概念股 11月營收亮眼：創見、至上、邁科、尖點。 傳產報價受惠：裕民、中航、第一銅、華榮。 集團概念股：南亞、台塑化、華東、華新。 BBU 漲多輪動：AES-KY、興能高、加百裕、新新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
〈美股盤後〉Meta漲超3% 標普那指連三紅 降息預期升高
美國股市周四 (4 日) 收盤接近平盤，標普與那斯達克指數連續第三天收漲，投資人權衡最新勞動市場報告與其他經濟數據，同時在聯準會 (Fed) 下周可能降息的高度預期下，股市獲得部分支撐。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
景氣燈號亮黃紅燈太狂！台股中長線火種確立 回檔壓它是撿便宜
受到美國降息預期升溫影響，台股連日走高，市場情緒明顯回暖。國發會主委葉俊顯於日前指出，隨著AI成為剛性需求，台灣出口結構已與過往大幅不同，許多企業在AI產業鏈中展現高度不可替代性，挹注AI出口動能，預估今年全台GDP成長率有望突破6%，而27日公布的景氣燈號也續呈黃紅燈，顯示國內景氣穩步成長。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
串流戰國時代的終局之戰：Netflix豪砸2.6兆確定收購華納兄弟，將哈利波特、DC系列版權資源納入口袋
一樁足以改變全球娛樂產業版圖的交易案，如今正在進行談判中，根據消息人士透露，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）公司已與網飛（Netflix）展開排他性談判，雙方就出售旗下電影與電視製作部門、以及HBO Max串流平台進行深入交流。截至晚上8時為止，最新外媒報導指出，Netflix確定收購華納兄弟的影視與串流服務，這筆合約總價值約72......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 1
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 13
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 83
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 179
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 19 小時前 ・ 12
經典賽》張育成正式表態參戰WBC 聽聞大谷翔平不二刀流「那我想當投手對決他」
富邦悍將張育成先前針對是否參與2026 WBC 世界棒球經典賽的回應都相當保守，但在今日（6日）受訪時，他則正式宣告將備戰WBC，並開玩笑的表示，「大谷如果不能投，那我想當投手對決他。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 13