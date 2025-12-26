大葉大學攜手消防設備師協會 前瞻研討會聚焦智慧防災

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學環境與安全工程學系，今（26）日攜手中華民國消防設備師（士）協會舉辦「2025消防工程前瞻技術研討會」，邀集產官學界專家齊聚交流，探討消防工程、災害管理與智慧防災新趨勢，展現學界與產業接軌的研發實力。

大葉大學攜手消防設備師協會舉辦消防工程研討會，聚焦智慧防災科技，吸引產官學專家齊聚交流。（大葉大學提供）

大葉大學持續深耕消防與防災專業領域，環境與安全工程學系26日與中華民國消防設備師（士）協會共同舉辦「2025消防工程前瞻技術研討會」，吸引產業界、學術界及政府單位專家學者與會，透過專題演講與研究成果分享，促進消防科技與實務應用的深度對話。

廣告 廣告

中華民國消防設備師（士）協會理事長何岫璁表示，大葉大學長期與協會維持密切合作關係，積極引進產業資源，將智慧防災技術融入教學與研究，讓學術研發能更貼近產業需求，強化學生的實務能力與就業競爭力。

消防工程前瞻技術研討會聚焦最新消防科技與防災發展趨勢，每年吸引百位專業人士參與，已成為國內消防工程與防災科技的重要年度交流平台。

大葉大學攜手消防設備師協會舉辦消防工程研討會，聚焦智慧防災科技，吸引產官學專家齊聚交流。（大葉大學提供）

環境與安全工程學系主任周中祺指出，大葉大學在專業人才培育上，除系統性推動消防與防災教育外，也建置完善的校園實作與訓練場域，提供學生與在職人員高品質學習環境。

學校於110年7月獲內政部消防署核可設立「防火管理人訓練專業機構」，並於114年10月取得「服勤人員訓練專業機構」證書，展現消防與防災人才培育制度化成果。

此次研討會內容豐富多元，包括專題演講、學術論文發表，以及最新智慧型消防設備展示。現場亮點之一，是模擬災害情境的智慧感應器與自動滅火系統，吸引學生圍觀並實際操作，感受科技在火災預警與緊急處理中的實際應用。學生李同學表示：「能親手操作智慧消防設備，真的很震撼，也讓我更了解未來可能從事的工作內容。」

大葉大學攜手消防設備師協會舉辦消防工程研討會，聚焦智慧防災科技，吸引產官學專家齊聚交流。（大葉大學提供）

此外，研討會還安排跨領域座談，與會者針對智慧防災技術在校園、企業與社區的應用提出實務建議，交流氣氛熱烈。何岫璁強調，透過每年的研討會，產官學不只是分享知識，更能形成合作共識，讓防災科技真正落地生活，提升民眾安全感。