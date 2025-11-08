大葉大學攜手鹿江國際中小學 國際文化交流多元共融

▲大葉大學英語系師生抵達鹿江國際中小學。（圖／大葉大學提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學英語學系主任曹秀蓉執行USR種子計畫「USR英語永續行動：國際大學生攜手在地國小高中學生擴展全球視野」，舉辦「大葉大學與鹿江國際中小學國際文化交流活動」，透過國中生與大學生雙向交流與合作學習，促進彼此的教育互動與文化理解，深化跨文化學習與英語實踐能力。

▲鹿江國際中小學教師與大葉大學國際生分享課程設計理念。（圖／大葉大學提供）

英語學系主任曹秀蓉表示，USR英語永續行動計畫期望能持續建立跨教育階段與跨文化的交流橋樑，推動教育永續發展與國際連結，本次活動以「學習、理解、尊重與共榮」為核心理念，邀請大葉大學的本地與國際學生前往鹿江國際中小學參與教學交流。活動內容包含學校簡介、文化分享、分組互動及合作任務等多元形式，大葉大學學生藉此了解鹿江國際中小學的課程設計理念、教學方法與學習特色，進一步認識台灣基礎教育的現場樣貌，並思考教育理論與實務結合的可能性。

廣告 廣告

▲大葉大學國際學生與鹿江國際中小學學生互動。（圖／大葉大學提供）

曹秀蓉主任進一步說，此次活動不僅讓大學生將英語教學與跨文化溝通理論應用於實際場域，也讓中小學學生有機會與國際青年面對面交流，從互動中培養開放心態與全球公民素養。鹿江國際中小學的學生透過與來自不同國家的大學生與碩士班學生互動，在全程以英語交流的過程中，不僅增進語言應用能力，也拓展了國際視野與跨文化理解力。學生們在活動中熱情參與、自信表達，展現出高度的學習動機與團隊合作精神。