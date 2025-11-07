大葉大學會資系獲2025臺灣數創大賞佳作

大葉大學會資系陳郁文教授與研究生陳至楷、陳筳燁開發智慧培訓系統，獲臺灣數創大賞佳作。（記者方一成攝）

大葉大學會計與資訊管理學系教授陳郁文指導研究生陳至楷、陳筳燁，參加「二0二五臺灣數創大賞」，以創新專案「ImmersiLearn 智慧培訓系統」榮獲「智慧+」組佳作，獎金新臺幣一二五00元，十一月七日前往臺中軟體園區參加頒獎典禮。

會資系教授陳郁文今（七）日表示，經濟部產業園區管理局指導，臺中軟體園區發展產學訓聯盟等單位辦理的「二0二五臺灣數創大賞」，以「數位+」與「智慧+」為主軸，鼓勵青年學子結合AI、物聯網、大數據分析等新興技術，開發具創新性與實用性的智慧應用方案。大葉大學團隊研發的「ImmersiLearn 智慧培訓系統」是結合AI（人工智慧）與XR（延展實境）技術的沉浸式培訓方案，協助產業進行智慧化升級，創新技術整合與實際應用潛力獲得評審肯定，獲得佳作殊榮。

研究生陳至楷表示，「ImmersiLearn」系統以「AI大腦」結合「XR身體」，打造出具備互動學習能力的智慧培訓教練，系統能自動解析企業的標準作業流程文件，建立結構化知識庫，並以客製化大型語言模型生成培訓內容，將原本需耗時數月的VR內容開發時間縮短至數天，顯著降低導入成本與時間門檻。具「上下文感知能力」的AI虛擬教師，能在學員操作過程中即時回應語音提問，根據情境提供解答與糾錯，讓學員從「被動操練」轉為「主動探索」，在沉浸式互動中真正培養問題解決能力與現場應變能力，賦能產業升級。

陳郁文教授表示，結合VR裝置的系統可以透過手部追蹤等技術，即時比對學員操作是否符合SOP流程，並自動將錯誤次數、反應時間、問答紀錄等學習歷程數據轉化為KPI儀表板，讓培訓成效可以被量化，協助管理者精準掌握員工熟練度，進而反向優化培訓內容與企業作業流程，實現數據驅動的智慧決策。目前團隊已完成AI虛擬教師的MR（混合實境）原型展示，期望未來能以臺灣的智慧製造市場為起點，逐步拓展至全球企業培訓市場，推動「降低風險、傳承知識、數據化管理」的三大產業革命。