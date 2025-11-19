大葉大學李韋臻勇奪金匠獎優獎 《月與少女和夢的搖籃》作品獲青睞

▲大葉大學多媒體學程李韋臻同學(中)感謝陳志隆老師(右)、黃懷德老師(左)的指導。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學多媒體數位內容學士學位學程大三生李韋臻參加「2025第四屆金匠獎年度競賽」，藝術創作與敘事能力獲評審肯定，作品「月與少女和夢的搖籃」榮獲數位繪畫組優獎。

▲大葉大學多媒體學程李韋臻同學(右)獲頒金匠獎優獎。（圖／記者林明佑翻攝）

李韋臻同學表示，「月與少女和夢的搖籃」運用超越現實邏輯的象徵意象，包括倒流的水、逆重力的漂浮、破碎鏡面與蔓生藤蔓等，營造夢境與現實交錯的氛圍，象徵夢境的循環、掙扎與重生。鏡子象徵過去與未竟之夢的映照，鳥籠象徵限制與突破並存的築夢過程，藤蔓穿透籠縫向外延伸，期望夢能延續、生長並持續發光。

▲大葉大學多媒體學程李韋臻同學介紹作品。（圖／記者林明佑翻攝）

李韋臻指出，畫面以圓月為核心，象徵情感、潮汐與潛意識的牽引力，並串連兩位象徵不同階段夢境的少女，呈現夢的孕育、掙扎與綻放。就讀立人高中時就對護畫有興趣，因此選擇就讀多媒體學程，謝謝陳志隆老師、黃懷德老師的指導，讓她的作品越來越好，很開心能得到評審肯定。

指導老師、多媒體學程助理教授黃懷德指出，金匠獎由巨匠教育集團主辦，本屆賽事以「夢想與堅毅」為徵件主題，李韋臻的作品具有完整的故事線與強烈的視覺敘事能力，以深度象徵與高度想像力建構畫面，風格鮮明且深具張力，因此能夠在眾多投稿中脫穎而出。