大葉大學校友總會交接 陳妙花接任理事長續寫校友情誼

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學校友總會11日晚間在皇潮鼎宴舉辦理事長暨理監事交接典禮，第十三屆理事長徐炳欽正式將棒子交給第十四屆理事長、彰化縣南港國小校長陳妙花，象徵校友總會的薪火順利傳承。彰化縣長王惠美也到場送上祝福，現場溫馨熱鬧。

大葉大學校友總會完成理事長交接，第十四屆理事長陳妙花接棒，未來將凝聚更多校友情誼、服務母校與社會。（大葉大學提供）

大葉大學校長方文昌致詞時，感謝卸任理事長徐炳欽及其團隊多年來的無私付出，為校友總會奠定穩健基礎，並祝賀陳妙花理事長率領新一屆團隊接棒。方校長指出，校友是學校最珍貴的資產，也是品牌形象與社會聲譽的重要支柱，在歷任理事長與理監事共同努力下，校友總會長期凝聚校友情誼、關懷學弟妹、支持母校發展，讓大葉大學在成長道路上始終充滿溫暖與力量。

廣告 廣告

新任理事長陳妙花表示，校友總會成立26年來，一直以聯繫校友情誼、促進互助合作、協助事業發展為目標，像家人一樣溫暖。她感謝學長姐的信任，未來希望能凝聚更多校友「歸隊」，透過聯誼、座談、企業參訪等活動，讓大家共享資源、互相學習、一起成長，為母校和社會創造更多價值。

大葉大學校友總會完成理事長交接，第十四屆理事長陳妙花接棒，未來將凝聚更多校友情誼、服務母校與社會。（大葉大學提供）

卸任理事長徐炳欽則感性表示，擔任校友總會理事長是一段珍貴且難忘的人生歷程，任內深刻感受到大葉人強大的向心力與凝聚力，校友在各行各業的優異表現，更是母校最引以為傲的成果。未來他將以輔導理事長身分，持續支持校友總會發展，期許新團隊為校友總會注入更多創新能量與活力。

大葉大學董事長韓繼綏則肯定校友總會多年來凝聚校友、連結母校、回饋社會的成果，感謝徐炳欽理事長的遠見與付出，也期許陳妙花理事長與新任理監事團隊，能持續拓展校友服務，深化與母校的合作，讓校友力量發光發熱，成為母校與社會的堅強後盾。