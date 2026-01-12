大葉大學校友總會第十三、十四屆理事長交接 陳妙花接任攜手校友共創新局

▲大葉大學方文昌校長(左)感謝徐炳欽理事長(中)任內的付出。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學校友總會11日晚間於皇潮鼎宴舉辦第十三、十四屆理事長暨理監事交接典禮，由大葉大學董事長韓繼綏監交印信，第十三屆理事長、樺隆昌裝潢企業有限公司總經理暨惠晴室內裝修工程有限公司負責人徐炳欽，正式將理事長職務交接予第十四屆理事長、彰化縣南港國小校長陳妙花，象徵校友總會薪火相傳，王惠美縣長也到場送上祝福。

▲大葉大學董事長韓繼綏(中)監交，徐炳欽理事長(左)交棒給陳妙花理事長(右)。（記者林明佑翻攝）

廣告 廣告

大葉大學校長方文昌感謝卸任的徐炳欽理事長及團隊的辛勞奉獻，並祝賀陳妙花理事長率領新一屆團隊接棒。方文昌表示，校友是學校品牌形象與聲譽的重要來源，校友總會多年來在歷任理事長與理監事的努力下，持續凝聚校友情誼、關懷學弟妹、支持母校發展，讓大葉大學在前進的道路上始終充滿溫暖與力量。

▲王惠美縣長(中)與大葉大學校友總會歷任理事長、大葉大學師長合影。（記者林明佑翻攝）

新任第十四屆理事長陳妙花指出，校友總會成立26年來，在歷屆理事長卓越領導下，秉持聯繫校友情誼、促進互助合作、協助事業發展與建構校友資源網絡的宗旨，成為如家人般溫暖的團體。此次在眾多學長姐的信任與支持下接下重任，將秉持服務的初心，凝聚更多校友「歸隊」，透過聯誼活動、會議研討與企業參訪等方式，促進共享、共學、共榮，攜手為母校與社會創造更大價值。

卸任理事長徐炳欽感謝全體理監事與會員的支持，表示能擔任校友總會理事長是一段珍貴的人生歷程。他在任內深刻感受到大葉人強大的向心力與凝聚力，校友在各行各業的傑出表現，更是母校最引以為傲的成就，未來將以輔導理事長角色，持續支持校友總會發展，期許新團隊為校友總會注入更多創新與活力。

韓繼綏董事長肯定校友總會多年來凝聚各界傑出校友、連結母校並回饋社會的卓越成果，感謝徐炳欽理事長任內的遠見與付出，並期許陳妙花理事長與新任理監事團隊，持續拓展校友服務、深化與母校的合作。