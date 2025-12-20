大葉大學校慶舉辦含頤樂社區長照機構籌備處成立暨捐車典禮。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕大村報導

大葉大學二十日歡慶三十六週年校慶，喜事頻傳，除舉辦含頤樂社區長照機構籌備處成立外，為支持大葉大學推動高齡照護服務，諾貝爾眼科總院長張朝凱，捐贈一輛福祉車，以實際行動投入高等教育發展與在地日照服務品質提升。為支持車輛技術人才培育，中華汽車也捐贈一輛三點五噸 ET三五電動貨車供大葉大學教學與研究使用。

大葉校長方文昌指出，學校深耕護理與健康領域，培育健康照護專業人才，也關注社區高齡化帶來的挑戰，面對彰化地區日益加劇的高齡化，為落實大學社會責任，與在地共同打造更友善、更有溫度的高齡生活環境，特別成立含頤樂社區長照機構籌備處。

廣告 廣告

方文昌說，這是校園專業能量與社區需求結合的重要里程碑，期盼未來打造社區重要照護據點，提供護理、復健、認知訓練、休閒文康、交通接送、生活自立訓練、家屬諮詢、健康促進與飲食協助等多元服務。

日照中心正式成立之後，也將成為大葉大學的實習基地，護理系、視光系、職能治療系與運動健康管理系等系學生會在專業教師與臨床人員的指導下，參與評估、訓練與活動規劃，深化臨床能力並加強跨領域合作與同理心。

諾貝爾眼科總院長張朝凱表示，此次捐贈福祉車是希望協助提升長者交通接送與社區照護的便利性，期盼未來持續與大葉大學攜手，共同為社會帶來更多幸福與安心。