大葉大學榮獲國家永續發展獎肯定

大葉大學長期致力永續發展教育往下紮根工作。(大葉大學提供)

記者吳東興∕彰化報導

大葉大學深耕永續教育、落實大學社會責任，在智慧永續校園、永續人才培育、社會實踐與地方共好等面向的成果，繼一0八年首度獲行政院「國家永續發展獎」後，今年再度榮獲國家永續發展獎肯定。

大葉大學校長方文昌表示，能再度獲得國家永續發展獎，是對師生共同努力的肯定，在校園永續方面，大葉大學推動綠色轉型，建置AI碳足跡智慧監測平台，掌握與降低碳排放，打造智慧AI韌性校園。學校更以SDGs為核心，建立完善的永續教育與推廣機制，透過多元學習模式，持續培育永續人才，對外更透過校際合作、校園實踐參訪以及社群平台，擴大永續倡議的社會觸及面。

方文昌說，在教育及社會影響方面，大葉大學自民國一一二年開始推動「SDGs校園實踐場域」，一年一主題，包含「水循環再利用」、「友善栽植與生產」、「碳盤查與森林碳匯」、「日照樂活」、「潔淨能源」五大主軸，打造校園即講堂的永續教育，透過課程、講座、導覽、工作坊等各式活動，串聯小學、中學、高中、公部門與社區，共同讓永續教育向下扎根。目前「大彰化永續策略聯盟」已與近八十所學校簽署合作備忘錄，三年吸引超過二千人次前來參訪，展現大學在地永續推動的強大動能。