大葉大學機械系勇奪產學創新實作競賽最佳創新獎

▲大葉大學機械系師生參加全國大專院校產學創新實作競賽。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學機械與自動化工程學系詹謹聰助理教授、陳昭雄教授帶領大四生嚴正凱、王基安、梁佑嘉、林佑駿、王乙宸，挑戰「2025全國大專院校產學創新實作競賽」，以「無接觸磁力耦合之智能傳動模組設計與製造驗證」榮獲機械自動化及手工具創新組最佳創新獎，獲頒新台幣5,000元獎金。

▲大葉大學機械系詹謹聰老師(後排右二)、陳昭雄老師(後排中)指導大四生獲獎。（記者林明佑翻攝）

機械系大四生林佑駿指出，目前市面上的傳動會因為摩擦力影響效率，在老師的指導下，團隊透過磁力來解決摩擦力問題，提供效能更穩定的選擇，實驗設計的過程也讓他們更了解技術如何與市場接軌。「無接觸磁力耦合之智能傳動模組設計與製造驗證」這項技術在市場應用方面，可用於電動自行車、汽車、醫用輪椅等領域。

廣告 廣告

▲大葉大學機械系師生開發無接觸磁力耦合之智能傳動模組設計與製造驗證。（記者林明佑翻攝）

詹謹聰助理教授表示，此次帶領學生歷時七、八個月，從無到有完成「無接觸磁力耦合之智能傳動模組設計與製造驗證」，學生在設計與製作的過程中，學到的不只是技術，更是如何將創意落實到實際應用。設計強調智能化和模組化，非接觸式磁耦合利用磁性齒輪實現零接觸傳動，不但可以減少磨損，還可提升能源效率。此外，有別於傳統的傳動需要使用潤滑油，磁力無需潤滑，一方面降低維護難度，一方面減少廢棄潤滑油造成的環境負擔，符合環保永續精神，受到評審肯定。