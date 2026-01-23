大葉大學機械系智慧煞車警示系統獲專利

從自身開車經驗與社會新聞觀察到煞車警示可改良，大葉大學機械與自動化工程學系獲專利！張舜長教授指導大四學生楊尚憲、研究生李侑錞，結合即時感測與智慧判斷技術，提升追撞預警能力，開發「主動式智慧型煞車警示系統」，取得新型專利。

大四生楊尚憲表示，市面上的車輛煞車警示大多是單一亮燈模式，當遇到突發狀況時，後方駕駛往往來不及反應，容易造成追撞事故。此次實驗室研發的「主動式智慧型煞車警示系統」，在車輛上整合後方雷達、車速感知器與煞車開關，並透過控制器即時分析前後車輛的速度差與風險程度，智慧化調整煞車燈的亮燈模式。根據追撞風險分成三階段警示，正常亮燈、亮度增強、結合後霧燈高警示，讓後方駕駛能獲得更明確的警示訊號，增加反應時間與安全距離，降低車禍發生機率。

張舜長教授昨（二十三）表示，「主動式智慧型煞車警示系統」具備「即時偵測、動態判斷、分層警示」三大核心機能，當駕駛踩下煞車後，系統即自動整合車速與後方雷達資訊，判斷追撞風險並輸出相對應的警示強度，強化行車安全。且系統採模組化設計，可直接整合至既有車輛控制系統中，安裝與維護便利，符合智慧車輛技術發展趨勢，具備市場化潛力。

除了專利研發，楊尚憲同學也在張舜長教授指導下，以「車輛主動式煞車警示系統之創新設計與實作」研究計畫，獲得國科會114年大專學生研究計畫獎助，一路累積的研究成果，讓他在碩士班考試脫穎而出，錄取國立大學。