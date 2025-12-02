大葉大學永續教育再受肯定 二度獲國家永續發展獎





大葉大學深耕永續教育與大學社會責任，民國108 年曾獲行政院「國家永續發展獎」，今年再次獲得「國家永續發展獎」榮耀，顯見大葉持續推動永續校園、永續人才培育與地方共好合作等面向的努力深受肯定，將於12月8日出席頒獎典禮。

大葉大學校長方文昌指出，學校位於參山國家風景區八卦山麓，校園綠覆率82.7%，得天獨厚的自然環境成為推動永續教育的重要基礎，學校結合節能、資源再生、環境教育優勢，建構全方位綠色校園，不僅是全國第一所通過「環境教育機構」與「環境教育場域」雙認證的大學，更透過智慧能源管理系統提升效能，在世界綠色大學評比蟬聯全台私立綜合大學第一名。

廣告 廣告

大葉大學永續教育再受肯定 二度榮獲國家永續發展獎

方文昌校長強調，永續教育不是口號，而是實踐的行動力！在社會影響與外部合作方面，大葉大學持續打造SDGs校園實踐場域，每年規畫一個主題，結合跨域課程、教案開發與場域教學，串聯校內外資源，運用AI研發、多元教育平台與自然環境素材，強化學生的永續素養與實作能力。同時推動「大彰化永續策略聯盟」，目前已與近八十所學校簽署合作備忘錄，近三年更吸引超過兩千人次前來參訪，透過體驗課程在做中學，擴大永續教育的社會影響力。

更多新聞推薦

● 打造宜縣埤湖觀光遊憩新據點 員山大湖風景區預計明年完成臨時停車場、貨櫃公廁