大葉大學泡泡足球賽 遊戲學管理、練合作

大葉大學舉辦「泡泡足球交流賽」，企業管理學系、會計與資訊管理學系、財務金融學系、觀光休閒學系共同參與，參賽學生穿上全身包覆的泡泡足球裝備分組趣味競賽，比體力、比反應，同時比策略，透過遊戲實際體驗管理與合作精神。

企業管理學系主任童惠玲昨（二十一）日表示，學習除了在教室與書本，更多時候來自真實的體驗與情境，因此與國泰人壽保險（股）公司和鑫通訊處合作「泡泡足球交流賽」，不只是比賽，更是一堂活的管理課。泡泡足球結合了足球以及碰碰車的概念，考驗體能，也挑戰腦力，穿戴泡泡裝後視線與行動受限，想要射門得分並不容易，學生在上場前觀察其他隊伍選手、分析戰術、思考勝負關鍵，十分適合作為團隊合作、問題解決的練習，期盼學生在碰撞與歡笑中突破自我，帶回更成熟的團隊默契與管理思維。