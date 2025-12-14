大葉大學深化防災教育產官學合作 出席消防設備師(士)協會會員大會

▲大葉大學方文昌校長(中)致詞。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】中華民國消防設備師(士)協會13日晚間在台北舉辦「第十屆第一次會員大會」，現場匯聚中央及地方消防主管機關代表、產業先進與學術界專家，共同關注國家消防安全與防災專業人才培育的未來展望。大葉大學長期推動防災教育，提供專業訓練場域與實務支援，方文昌校長應邀出席，展現大葉推動產官學合作，攜手政府與產業強化國家安全韌性。

大會由中華民國消防設備師(士)協會理事長、同時也是大葉大學環境與安全工程學系兼任教授的何岫璁主持，何理事長強調，近三年正逢國家公共安全環境劇烈變動，新型態風險從儲能系統、電動車充電設施到自動化工廠、倉儲物流皆快速增加，消防工程人才的重要性前所未見，大葉大學長期在消防、防災與安全教育與產業保持緊密連結，是協會推動制度改革與人才培育的重要夥伴。

大葉大學校長方文昌表示，大葉大學長期致力推動消防與防災教育，並建置完善的校園實作場域，提供學生與在職專業人員高品質的訓練環境，學校於110年7月獲內政部消防署核可設立「防火管理人訓練專業機構」，並於114年10月取得「服勤人員訓練專業機構」證書，積極落實大學社會責任，扮演協助政府強化防災能力的角色。非常榮幸代表學校參與消防界的重要盛會，大葉大學致力讓學術研究走向現場，與第一線專業實務者接軌，自104年成立消防相關系所以來，十年間已培養上百名具備消防、防災與安全專長的碩博士，許多校友今日也活躍於地方消防局、中央機關、工程顧問公司與器材產業，成為消防制度升級的重要能量。

何岫璁理事長回顧第九屆任期時也特別指出，《消防設備人員法》正式立法，使台灣正式邁入消防工程專業化時代，未來對具備工程思維、風險分析與跨領域能力的專業人才需求將大幅提升。協會未來將在制度推動、技術標準研議及教育訓練上持續與大葉合作，讓學生能掌握國際標準（如 NFPA、UL 等）與最新消防科技趨勢，成為產業不可或缺的新世代力量。

本次大會也邀請台北市政府消防局局長莫懷祖、新北市政府消防局局長陳崇岳、立法委員陳培瑜、立法委員王義川、立法院榮譽顧問趙天麟等來賓出席交流，消防署長蕭煥章視訊致詞，現場討論熱烈，展現消防產業、政府與學界共同打造安全韌性國家的決心。