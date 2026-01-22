大葉大學深耕科普教育環安系獲國科會補助培育偏鄉科學未來

大葉大學科普團隊透過遊戲教小朋友科學原理。（記者方一成攝）

大葉大學秉持「大手攜小手」的精神，深耕科普教育，走入社區與偏鄉校園，讓科學教育的種子向下扎根，環境與安全工程學系主任周中祺「Science Agora模式擴大大眾科普實踐計畫」獲得國科會補助，帶領團隊前往台南的宅港國小舉辦科普活動，透過寓教於樂的實作體驗，引導學童認識科學。

環安系主任周中祺今（二十二）日表示，此次在宅港國小舉辦的科普活動，大葉大學科普團隊帶來趣味實驗「小豬翻跟斗」，引導學童在不停翻轉的玩具中，理解重力、平衡與重心等科學原理，比如常見的不倒翁也是這個原理，不只是讓孩子們在遊戲與實驗中，培養觀察、提問與思考的能力，更希望可以鼓勵小朋友勇敢去探索未知，讓偏鄉有不一樣的科學未來。

周中祺主任表示，大葉大學長期投入科學、防災與永續教育推廣，整合校內專業師資、串聯產業資源，為不同年齡層發展科普教案，讓科學不再只是課本上的描述，而是可以動手體驗、融入生活的學習歷程。「Science Agora模式擴大大眾科普實踐計畫」優先走入教育資源相對不足的偏鄉地區，體現大葉大學以教育回饋社會的公益精神。