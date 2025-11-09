大葉大學烘焙學程奪明新盃７獎

大葉大學烘焙學程挑戰明新盃，勇奪7獎。（記者方一成攝）

▲大葉大學烘焙學程挑戰明新盃，勇奪7獎。（記者方一成攝）

大葉大學烘焙暨飲料調製學士學位學程參加「2025第六屆明新盃國際餐飲廚藝模擬賽」，在蔡振彰助理教授帶領下，勇奪一金一銀三銅二佳作，共計抱回七獎項。

蔡振彰助理教授日昨表示，明新盃國際餐飲廚藝模擬賽以世廚國際廚藝競賽標準舉行，並邀請國際評審團進行公正評分與專業講評，烘焙競賽項目分成「蛋糕裝飾」與「盤飾甜點」兩大類，「蛋糕裝飾」考驗選手在現場限時六十分鐘內完成的技術與創意，而「盤飾甜點」從作品外觀、展示到口感都是評分關鍵。烘焙暨飲料調製學士學位學程的學生大多大一從零開始學習，系上結合理論與實作，循序漸進引導學生鞏固烘焙基礎，從蛋糕製作到裝飾技巧，並鼓勵學生參與校外競賽，透過實戰經驗培養專業能力與臨場應變能力，讓學生掌握技術，同時建立自信與專業態度。

廣告 廣告

比賽榮獲佳績的學生包括：大三生葉蔚諭勇奪盤飾甜點金牌，大三生楊芝迎獲頒蛋糕裝飾銀牌，大二生粘程傑榮獲盤飾甜點銅牌，大二生鄭頤萱榮獲蛋糕裝飾銅牌，大一生賴柄澄榮獲蛋糕裝飾銅牌，大一生梁博誠獲蛋糕裝飾佳作，大一生蔡睿益獲蛋糕裝飾佳作，烘焙暨飲料調製學士學位學程總計抱回一金一銀三銅二佳作。

金牌選手葉蔚諭是馬來西亞學生，她表示，來台灣念烘焙是希望以後回國創業，此次獲獎作品〈蝶夢·未來，齒輪的記憶〉以「過去與未來」為主題，結合粉色蝴蝶象徵夢想與成長，齒輪代表時間與努力的推動，希望透過甜點傳達希望與蛻變的意象，這也是自己在烘焙路上學習的心得。剛開始練習試做時，成果並不理想，在老師指導與不斷練習下，終於完成理想中的作品，很開心能獲得金牌。

銀牌得主楊芝迎的作品是〈熱帶之夢〉，展現東南亞熱帶風情。她以班蘭、芒果、鳳梨及奶油乳酪融合熱帶水果香氣與柔滑口感，創造層次豐富的味覺體驗。

銅牌得主粘程傑從大一開始便積極參與各項競賽，累積豐富經驗。他的作品〈夜露之森、晨霧花園〉以自然意象為靈感，展現細膩的甜點工藝。粘程傑說，每次比賽都讓他學到新技術，也更堅定未來要朝烘焙專業發展的方向前進，感謝蔡老師一路以來的指導與鼓勵。