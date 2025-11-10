大葉大學獲教育部TEEP計畫補助 印尼青年來臺學習半導體製程研究

高雄一名國二生家長指控，孩子遭班導師針對體罰，僅因朝會與同學交談，肩膀就被捏到瘀青，甚至因擔任幹部常被挑剔，欲請辭卻被要求依「校規」記小過，但校長澄清根本無此規定。家長質疑導師報復，因先前曾質問老師未經通知留學生打掃，導致孩子遲到補習班。儘管其他學生讚老師「很好、很認真」，教育局仍將督導調查，若違規將依法究辦，體罰絕不容忍！

TVBS新聞網 ・ 1 天前