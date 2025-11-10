大葉大學獲教育部TEEP計畫補助 印尼青年來臺學習半導體製程研究
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學半導體學士學位學程副主任歐信良的「醫療器材產品製程實習計畫」，榮獲教育部「Taiwan Experience Education Program（TEEP）全球優秀青年來臺蹲點計畫」獎助，印尼布拉維賈亞大學 (Universitas Brawijaya)電機工程系大四生Stephania Angelica與Nabila Fairuz Romadhona來臺進行為期三個月的半導體製程相關研究，提早體驗台灣留學生活。
▲印尼學生在大葉大學學習半導體相關技。（記者林明佑翻攝）
歐信良副主任表示，教育部推動「Taiwan Experience Education Program（TEEP）」全球優秀青年來臺蹲點計畫，邀請海外優秀青年來臺進行短期實習與研究，期盼藉此吸引更多國際優秀青年來臺留學與發展，促進國際教育合作與人才培育。「醫療器材產品製程實習計畫」透過實習與研究的方式，推廣醫療器材製程技術的專業知識與應用概念，提供外國學生實際參與臺灣科研與產業發展的機會。
▲印尼學生(左一左二)在大葉大學半導體學程實驗室與臺灣學生(右一右二)學術交流。（記者林明佑翻攝）
歐信良說，兩位印尼學生在大葉大學實驗室中，參與鍍膜、奈米材料與半導體製程相關研究，強化專業能力，並與臺灣學生進行跨文化學術交流，深入了解臺灣的科技產業與高等教育環境。
印尼布拉維賈亞大學學生Nabila Fairuz Romadhona分享，她在印尼主修電機工程，對半導體與生醫工程領域深感興趣，因此申請參加教育部TEEP計畫，大葉大學的師資與實驗設備完善，讓她能實際學習半導體製程、磁控濺鍍、表面電漿處理、靜電紡絲等技術，收穫豐富。
印尼生Stephania Angelica表示，她未來有意來臺攻讀研究所，因此把握大四時間參加計畫，一方面預先了解臺灣高等教育的學習環境，另一方面學習半導體與醫材技術，為未來的研究奠定基礎。
