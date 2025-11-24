大葉大學環境與工程安全系 IIIC國際創新發明競賽奪3金4銀1銅

大葉大學環境與工程安全系參加IIIC國際創新發明競賽奪三金四銀一銅。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕大村報導

大葉大學環境與工程安全系再傳捷報！二0二五 IIIC國際創新發明競賽與來自十三國、三百八十六件參賽作品共同參與評比，以人工智慧、智慧醫療與環境科技等議題為主，符合產業趨勢與社會需求，成果獲得評審肯定，勇奪三金四銀一銅。

金牌作品包含：「AI音樂辨識輔助系統：早期癡呆症的早期檢測與改善」、「村里／社區事件應變指揮系統設計」、「提升氧化物電極耐用性穩定性之前處理方法」；銀牌作品分別為：「AI智慧化違建偵測與查報系統」、「AI復健護理系統」、「AI智慧血管偵測系統」、「再生吸附劑的綠色脫附技術」；銅牌作品為「AI緊急護理活動系統」。

金牌作品「AI音樂辨識輔助系統：早期失智症的早期檢測與改善」由教授陳宜清、學生蕭于庭與員榮醫院醫師葉宗勳、彰化縣鴻韻音樂魔力表演協會理事長劉淑宜共同研發，以音樂療法結合人工智慧，讓長者與患者能輕鬆體驗虛擬樂器演奏，透過個人化音樂刺激活化神經通路，並加入心率、情緒等生理監測，系統可動態調整音樂內容並追蹤患者狀況。

環安系主任周中祺與博士生蔡慕凡以「村里／社區事件應變指揮系統設計」榮獲金牌，該系統提供統一架構與語言，強化村里在多類災害中的反應能力，透過模組化、樹狀階層指揮結構與彈性人力配置，使社區在資源有限下仍能有效進行緊急事件處置，具高度實務應用價值。