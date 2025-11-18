大葉大學環安系再創佳績 2025 IIIC國際創新發明競賽勇奪3金4銀1銅

▲大葉大學環安系2025IIIC國際創新發明競賽獲3金4銀1銅。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學環境與工程安全學系再傳捷報！2025 IIIC國際創新發明競賽與來自13國、超過386件參賽作品共同參與評比，勇奪3金4銀1銅，將於11月20日前往台北領獎。

環安系今年的國際發明作品以人工智慧、智慧醫療與環境科技等議題為主，符合產業趨勢與社會需求，成果獲得評審肯定。金牌作品包含：「AI音樂辨識輔助系統：早期癡呆症的早期檢測與改善」、「村里／社區事件應變指揮系統設計」、「提升氧化物電極耐用性穩定性之前處理方法」；銀牌作品分別為：「AI智慧化違建偵測與查報系統」、「AI復健護理系統」、「AI智慧血管偵測系統」、「再生吸附劑的綠色脫附技術」；銅牌作品為「AI緊急護理活動系統」。

陳宜清教授指導博士生蕭于庭、林冠宇，抱回1金3銀1銅，金牌作品「AI音樂辨識輔助系統：早期失智症的早期檢測與改善」由陳宜清教授、蕭于庭同學與員榮醫院葉宗勳醫師、彰化縣鴻韻音樂魔力表演協會理事長劉淑宜共同研發，以音樂療法結合人工智慧，讓長者與患者能輕鬆體驗虛擬樂器演奏，透過個人化音樂刺激活化神經通路，並加入心率、情緒等生理監測，系統可動態調整音樂內容並追蹤患者狀況。

陳宜清教授、林冠宇同學發明的銀牌作品「AI智慧化違建偵測與查報系統」，起因於博士生林冠宇在台北市政府建築管理工程處服務，希望透過AI輔助讓違建處理作業升級，從過去的有人檢舉才查，轉為主動偵測，發明結合衛星影像、時序圖資比對、Google街景與AI深度學習模型，能自動分析違建可能性、核對建照資料並生成違建區域圖。

陳宜清教授、蕭于庭同與學國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 蘇韻如護理師的另一件銀牌作品「AI智慧血管偵測系統」，透過紅外線影像與AI辨識分析血管深度、直徑與方向，能即時提供最佳穿刺點建議並具安全警報機制，降低重複穿刺風險，並提升臨床護理效率。

陳宜清教授、蕭于庭同學與衛生福利部彰化醫院李文鴻護理師的銅牌作品「AI緊急護理活動系統」則將傳統急救墊升級為智慧急救平台，整合生命徵象監測、語音急救指引、GPS定位及自動求援功能，並具備災害情況下仍能運作的自供電設計，可廣泛應用於地震、車禍與突發醫療事件，提升緊急救援的即時性與準確性。

環安系主任周中祺與博士生蔡慕凡以「村里／社區事件應變指揮系統設計」榮獲金牌，該系統提供統一架構與語言，強化村里在多類災害中的反應能力，透過模組化、樹狀階層指揮結構與彈性人力配置，使社區在資源有限下仍能有效進行緊急事件處置，具高度實務應用價值。

沈善鎰助理教授實驗室團隊的兩項作品同樣表現亮眼，沈善鎰老師指導陳柏睿發明的「提升氧化物電極耐用性穩定性之前處理方法」奪金，透過製程改善來提升材料效益；沈善鎰老師指導彭堃瑚研發的「再生吸附劑的綠色脫附技術」獲得銀牌，提供環境友善的作業方式。