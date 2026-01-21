大葉大學環安系博士生蕭于庭獲國光獎章

大葉大學環安系博士生蕭于庭獲頒國際傑出發明家國光獎章。（記者方一成攝）

▲大葉大學環安系博士生蕭于庭獲頒國際傑出發明家國光獎章。（記者方一成攝）

面對高齡化社會浪潮，大葉大學環境與安全工程學系博士班學生蕭于庭，投身高齡照護與智慧輔具創新研發，累計近三十面國際發明展獎牌，繼二0二四年獲頒「台灣天才發明家獎」，二0二五年再獲「國際傑出發明家國光獎章」肯定。

蕭于庭民國一0八年進入大葉大學環安系博士班後，在指導教授陳宜清老師的引領下，結合學術研究與多年社區服務經驗，發展以「臨床需求為核心」的發明方向。她表示，大葉大學鼓勵學生從真實場域出發，讓研究成果能直接回應產業與社會問題，她的發明靈感多源自第一線社區照顧現場，希望運用AI科技與智慧感測技術，設計能減輕照顧者負擔、提升高齡者居家安全與生活品質的創新輔具，讓科技真正成為高齡友善生活的支柱。

「因為我痛過，所以我懂。」蕭于庭分享自身受傷復健經驗，讓她更能理解長輩在行動與復健過程中的恐懼與不安。她在研發中特別強調「以人為本」的設計思維，讓輔具不只功能完善，更兼顧心理安全感，使發明能真正走進家庭與社區。

大葉大學今（二十一）日表示，蕭于庭同時擔任彰化縣承恩社區服務關懷協會理事長及彰化縣音樂魔力協會總幹事，積極推動「醫養合一」的創新模式。值得一提的是，她與員榮醫院神經內科葉宗勳主任建立長期跨域合作，由葉宗勳醫師提供臨床醫學專業、神經功能評估與照護流程設計的核心指導，將社區行為數據回饋醫療端作為診斷與預防參考。

葉宗勳醫師表示，高齡照護不只是生活輔助，更涉及失智、跌倒、巴金森氏症與慢性疼痛等神經系統問題的早期發現與介入，因此在合作中導入預防失智與跌倒風險的智慧感測系統、臨床決策支援架構，以及結合音樂療癒與神經復健概念的輔具設計，讓科技發明真正符合臨床可用性。

透過葉宗勳醫師的臨床整合，社區端的感測與行為資料能轉化為醫師判斷的重要依據，使照護從被動處理走向主動預防，也讓大葉大學的研究成果能直接連結醫療體系落地應用。