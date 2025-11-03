大葉大學環安系師生研發作品 烏克蘭國際發明展勇奪金牌

大葉大學環安系師生研發的作品榮獲烏克蘭國際發明展金牌。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕大村報導

大葉大學環境與安全工程學系再傳捷報！系主任周中祺指導博士班學生張維達、蔡慕凡共同研發的「雙震波耐震建築創新教學模組」，透過線上方式參加二0二五第二十一屆烏克蘭國際發明展，勇奪金牌，師生都非常高興。

張維達表示，他任職於嘉義市政府消防局，因此特別重視防災宣導，就讀大葉大學後，在老師帶領下，進一步投入數位教具開發。此次獲獎作品的最大特色是「雙震波」，能同步模擬地震中常見的橫向與垂直震動，透過雙驅動模組與不規則鋸齒設計，產生複合式地震波動。教學模組搭載兩層承載板，帶動建築模型在不同震波下的結構反應，使用者可自行組裝樑柱與樓板組件，觀察各種結構配置下的耐震表現，讓地震力學不再只是書本知識，而是可視化、可體驗的互動學習。

系主任周中祺指出，學校強調從實際生活中觀察問題、激發創意並轉化為具體解決方案。過去防災教具價格昂貴，限制了其在中小學的普及應用，因此系上長期推動平價化、數位化的防災科普教具與教材，希望讓防災教育更普及、更深入。此次獲獎作品融合教育性與互動性，對推廣防災科普教育及工程原理的理解具有實用價值，發明也已取得新型專利。