大葉大學環安系深耕防災與環境教育 強化學生專業視野接軌未來職場

▲大葉大學環安系師生參觀竹山訓練中心的飛機。（圖／大葉大學提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為落實防災教育與環境教育使學生在學期間就能夠從多元的面相認識產業與畢業出路，大葉大學環境與安全工程學系帶領大一、大二學生走訪內政部「消防署訓練中心」與經濟部水利署「集集攔河堰管理中心」，透過實地參訪了解創新消防技術、防災專業教育、訓練設備與水利工程運作與防洪防汛工程，強化學生專業視野，接軌未來職場。

▲大葉大學環安系參訪竹山訓練中心。（圖／大葉大學提供）

在消防署訓練中心，學生參觀各式消防訓練設施與模擬場域，並實際進行黑暗迷宮與傾斜屋訓練場了解救災流程、消防裝備與安全管理制度，加深對災害應變的反應。集集攔河堰則是從水源供應、攔河堰構造、操作機制，到生態保育與水資源永續管理，增加學生對水利防災及環境管理的認識。

廣告 廣告

▲大葉大學環安系參觀內政部消防署竹山訓練中心展示設備。（圖／大葉大學提供）

環安系主任周中祺表示，環安系課程規劃重視「做中學」與「跨域連結」，系上持續與政府機關及產業合作，讓學生能了解最新技術與政策，培養問題解決能力與現場判斷力，建立完整的環境安全專業能力。此次參訪活動安排了內政部消防署「竹山訓練中心」與經濟部水利署「集集攔河堰」兩個地點，讓學生能近距離觀察防災、消防與水資源管理的專業場域，更能理解教科書內容如何在現場被運用，強化職涯競爭力。