大葉大學生物醫學系傳捷報 3生錄取國立頂大

大葉大學生物醫學系學生參加碩士班考試傳回捷報，三名大四生錄取國立成功大學碩士班。其中，盧又嘉同學在柳源德老師指導下，金榜題名國立成功大學口腔醫學研究所、臨床醫學研究所、分子醫學研究所、微生物與免疫學研究所，以及國立中山大學生物醫學研究所；戴庭誼同學在蔡孟�老師指導下，同時錄取國立成功大學口腔醫學研究所、國立中正大學生物醫學科學系生物醫學碩士班、國防醫學院微生物及免疫學研究所、國立台南大學生物科技學系碩士班；周巧閔同學在劉淑瑛老師指導下，考取國立成功大學臨床醫學研究所。

生物醫學系主任張雲祥表示，系上以生物科技為核心，培育學生在生物醫學領域的專業能力與研究實力。學生們參與實驗室專題研究，發展自我潛力，並以多元實習與課程訓練為基礎，因此能在研究所考試脫穎而出。