大葉大學生物醫學系升學考試傳捷報 三生錄取國立頂大

大葉大學生醫系大四生參加碩士班考試傳捷報。（記者方一成攝）

▲大葉大學生醫系大四生參加碩士班考試傳捷報。（記者方一成攝）

大葉大學生物醫學系學生參加碩士班考試傳回捷報，三名大四生錄取國立成功大學碩士班。其中，盧又嘉同學在柳源德老師指導下，金榜題名國立成功大學口腔醫學研究所、臨床醫學研究所、分子醫學研究所、微生物與免疫學研究所，以及國立中山大學生物醫學研究所；戴庭誼同學在蔡孟峯老師指導下，同時錄取國立成功大學口腔醫學研究所、國立中正大學生物醫學科學系生物醫學碩士班、國防醫學院微生物及免疫學研究所、國立台南大學生物科技學系碩士班；周巧閔同學在劉淑瑛老師指導下，考取國立成功大學臨床醫學研究所。

廣告 廣告

大葉大學今（九）日表示，畢業於南投高中的周巧閔同學回顧學習歷程時表示，大一從班導師劉淑瑛老師口中得知彰化基督教醫院的實習機會，她本身對生物領域很感興趣，因此報名參加，連續三個暑假都在血液腫瘤醫學研究室實驗，不但了解到醫學中心的研究運作，更幫助她確立攻讀碩士班的目標。彰基實習的經驗與劉淑瑛老師指導她做天然藥物對血癌細胞影響的專題成果，都讓她在研究所考試受到肯定，她期望自己未來能將大數據分析應用於臨床醫學研究，提升生物醫學領域的研究深度。

同時錄取五個國立大學碩士班的盧又嘉同學，畢業於高雄的三民高中，她說，就讀大葉大學生物醫學，加入柳源德老師的微生物基因體暨合成生物學實驗室後，她選擇跟生活有關的題目，探討天然代謝物對口腔蛀牙細菌的抑制，老師給予學生很大的發揮空間，鼓勵她嘗試，肯定並支持她去做想做的事，很開心可以如願考取自己的第一志願，未來要繼續深化研究。

小港高中畢業的戴庭誼同學感謝生醫系蔡孟峯老師、學姐及系上提供的研究資源與指導，讓研究順利完成，也順利考上研究所。她的專題「NRN1基因促進肺腺癌細胞惡化」研究發現，原本幫助神經細胞生長的NRN1基因在肺癌中會被癌細胞利用，促進腫瘤增生與侵襲，希望未來能將研究成果應用於臨床，發展新的治療靶點。

生物醫學系主任張雲祥表示，系上以生物科技為核心，培育學生在生物醫學領域的專業能力與研究實力。學生們參與實驗室專題研究，發展自我潛力，並以多元實習與課程訓練為基礎，因此能在研究所考試脫穎而出。