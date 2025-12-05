大葉大學碳盤查與森林碳匯校園實踐場域正式啟用

▲大葉大學114年高教深耕暨USR計畫成果發表會盛大登場。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學於今（5）日舉辦「114年高教深耕暨USR計畫成果發表會—2025全國永續行動潮：ESG淨零新論壇」，以「永續、共創、淨零」為核心，活動包含校園永續場域啟用、永續策略聯盟企業簽約、論壇、成果展，匯集產官學研與在地社群，展現大葉大學推動SDGs、USR行動的跨域成果。

大葉大學校長方文昌表示，學校響應聯合國永續發展目標SDGs，積極投入永續行動，打造全國首創的「SDGs校園實踐場域」，一年啟用一個主題場域，第一期主題「水資源」，第二期主題「友善栽植與生產」，今年啟用的是「碳盤查與森林碳匯校園實踐場域」。大葉大學坐落於參山國家風景區，擁有豐富綠地與多樣化樹種，可說是「天然碳銀行」，新啟用的實踐場域以「碳盤查」作為淨零第一步，結合校園樹木碳吸存調查，打造能讓學生、企業與社會大眾理解碳管理概念的教育基地，歡迎大家來大葉大學學習永續觀念。

成果展當天也舉辦「永續策略聯盟簽署儀式」，大葉大學近年推動永續教育向下扎根，已成功串聯彰化地區超過80所國高中小學，今年起更跨界延伸至企業端，邀請致力ESG治理與永續發展的企業加入，計有21家企業響應。永續發展合作備忘錄內容包含共享SDGs 校園場域、協助企業碳盤查及永續教育、推動產學合作、提供實習與就業媒合、共同開發永續商品與服務等，期望透過跨界整合，打造地方共榮與產學共利的永續夥伴關係。

建大工業楊銀明總裁與大葉大學方文昌校長代表簽訂永續發展合作備忘錄，楊銀明總裁表示，大葉大學深耕永續教育與人才培育，其理念與企業追求的永續價值高度契合，期盼學界與產業攜手發揮更大的社會影響力。

行政院政務顧問、頂曜防災顧問公司負責人何岫璁認為，淨零碳排不僅是國家政策與全球趨勢，更是普世價值，過去ESG著重環保作為，近年則逐漸延伸至社會責任與公司治理，科技轉型與數位轉型成為不可忽視的重要課題。

永續行動需要跨界合作，而大學正扮演著教育者、研究者、協作者與推動者的多重角色，成果發表會同步展示大葉大學USR團隊深耕多年的成果，透過專題論壇、海報展示與跨領域交流，包含地方創生、環境永續、綠色治理、健康促進、青年返鄉行動、友善農業與社會關懷等多面向議題，呈現大葉大學的社會影響力。