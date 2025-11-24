大葉大學程翎瑄作品「世外之境」 奪開拓極短篇原創大賞插畫佳作

▲大葉大學多媒體學程程翎瑄同學介紹創作靈感。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學多媒體數位內容學士學位學程大三生程翎瑄，參加開拓動漫事業有限公司、開拓動漫祭、台灣動漫畫推廣協會共同主辦的「第十四屆開拓極短篇原創大賞」，作品「世外之境」榮獲插畫組佳作。

▲大葉大學多媒體學程陳志隆老師(左)與黃懷德老師(右)恭喜程翎瑄同學(中)獲獎。（記者林明佑翻攝）

程翎瑄同學特別感謝陳志隆老師、黃懷德老師的指導，讓畢業於普通高中的她，從電繪新手逐步累積能力，在創作技法、視覺敘事、風格塑造各方面都不斷成長。

▲大葉大學多媒體學程程翎瑄同學獲開拓極短篇原創大賞佳作。（記者林明佑翻攝）

程翎瑄同學指出，此次獲獎的作品「世外之境」，靈感取材自日本傳說「百鬼夜行」，傳聞在百鬼夜行的晚上，各式各樣的妖怪會遊走在人世以及幽界的邊界。她特別喜愛描繪美型角色，因此選擇以狐妖作為主角，呈現妖異夢幻的氛圍，主角狐族少主身著華麗的衣服，坐在花幕與煙霧交織的幻境裡，靜靜觀望凡人的欲望。她希望透過這樣的場景，營造若隱若現的奇幻意境，讓觀者彷彿踏入介於人界與幽界之間的幻夢之境。

指導老師陳志隆副教授表示，程翎瑄平時熱愛繪畫，創作時投入大量心力，不斷調整細節，透過圖像述說自己的故事，開拓動漫祭鼓勵原創精神、扶植新銳創作者，此次得獎是對程翎瑄創作能量的肯定，期待她日後創作出更精采的作品。