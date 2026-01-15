大葉大學空設系再創佳績

大葉大學空設系在二0二五臺中設計週未來空間設計競賽獲多個獎項。（記者方一成攝）

▲大葉大學空設系在二0二五臺中設計週未來空間設計競賽獲多個獎項。（記者方一成攝）

大葉大學空間設計學系大四生及畢業生參加「二0二五臺中設計週 TFSD 未來空間設計競賽」，在室內設計組與建築設計組雙雙傳出捷報，抱回一個銀獎、一個銅獎、兩個優選、兩個佳作。

指導老師之一的林永恩今（十五）日表示，臺中市建築師公會、臺中市直轄市室內設計裝修商業同業公會主辦的「二0二五臺中設計週 TFSD 未來空間設計競賽」，分成室內設計組與建築設計組，競賽主題涵蓋永續設計、社會影響力與未來生活等面向。大葉大學空間設計學系學生從在地文化、世代關係與感官經驗出發，轉化為具有前瞻性與可行性的空間提案，顯示大葉強調思考力、實踐力與社會關懷的教學成果，大四學生戴銓慶以《織布氣所》勇奪室內設計組銀獎；大四生戴銓慶與王芊懿共同設計的《童境樂齡》獲頒室內設計組銅獎與建築設計組佳作；去年六月空設系畢業的石佳容以畢業製作《宜蘭座》榮獲室內設計組優選與建築設計組優選；去年六月空設系畢業的莊振彬以畢業製作《掩埋之上》獲得室內設計組佳作。

榮獲室內設計組銀獎、獎金新臺幣兩萬五千元的《織布氣所》，由林永恩老師指導大四學生戴銓慶設計，作品以國際香氛品牌 Aesop 的在地化空間為題，結合彰化地區重要卻逐漸沒落的紡織產業文化，運用布料取代傳統隔間，透過輕盈、穿透的材質特性，讓氣味、光線與人的移動形成互動，成功將嗅覺體驗視覺化。

獲得室內設計組銅獎、獎金新臺幣一萬元，同時獲頒建築設計組佳作的《童境樂齡》，由林永恩老師指導，戴銓慶與王芊懿共同創作。作品以社區活動中心為核心，將孩童遊戲元素轉化為長者友善的空間語彙，透過色彩、幾何與空間行為的轉譯，促進跨世代互動，實踐社區共融與永續關懷的設計理念。