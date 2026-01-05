大葉大學空設系囊括2025高雄製造一金獎兩入選

大葉大學空設系榮獲二0二五高雄製造競圖比賽一金獎兩入選。（記者方一成攝）

▲大葉大學空設系榮獲二0二五高雄製造競圖比賽一金獎兩入選。（記者方一成攝）

大葉大學空間設計學系再傳捷報，參加社團法人高雄市建築師公會主辦的全國學生設計競圖「二0二五高雄製造」，囊括一金獎兩入選！

大葉大學空設系講師紀彥竹今（五）日表示，系上以「母雞帶小雞」的精神，老師引領學生從概念發展、設計深化到圖面與論述表達，將抽象概念轉化為回應社會議題的空間提案，因此學生能在賽事脫穎而出。此次「二0二五高雄製造」競圖，大四生黃朝瑞的「記憶轉轍驛站──行為藝術重構號誌樓的時空場域」，勇奪金獎，獎金新臺幣六萬元；大四生陳為軒的「影落漁村」，以及大四生黃家葳的「鐵道渠城」，都榮獲入選獎。

廣告 廣告

「二0二五高雄製造」競圖以「自然共生、歷史文化再生、智慧韌性城市、生活美學、全球視角」為核心命題，鼓勵學生提出前瞻性的空間想像。金獎作品「記憶轉轍驛站──行為藝術重構號誌樓的時空場域」，由空設系紀彥竹老師指導大四生黃朝瑞設計，以哈瑪星鐵道園區為基地，重新詮釋號誌樓在城市歷史中的角色。黃同學說，他的設計融合行為藝術、空間敘事與感官體驗，希望旅客與居民都能在光影與步行之間，重新聆聽土地的聲音，感受城市的呼吸。

入選獎作品「影落漁村」由杜善揚老師指導大四生陳為軒設計，以「從文化扎根」為核心，將高雄彌陀逐漸沒落的皮影戲文化，轉化為融入漁村日常的空間系統，透過光、影、水域與聚落關係，讓傳統藝術重新回到生活現場。

另一件入選獎作品「鐵道渠城」，則是賴宏軒老師指導大四生黃家葳設計，選址於哈瑪星鐵道基地。作品探討基地作為高雄港發源地所承載的歷史紋理，回應鐵道、產業設施切割空間所造成的人文與港口斷裂問題。設計以「棧二庫」作為破除中心與界線的關鍵節點，重新串聯人文、交通與港口意象，讓歷史記憶與現代需求並存，轉化為承續過去、引導未來的開放性空間。