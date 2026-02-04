大葉大學空設系高中職設計工作坊 培養未來設計師

大葉大學空間設計學系邀請全國高中職學生走進校園，提前培養未來設計師所需的關鍵能力。（記者方一成攝）

生成式 AI 快速改變設計生態，大葉大學空間設計學系特別舉辦「二0二六高中職設計工作坊—未來設計師 2.0：解鎖你的 AI 空間超能力」，邀請全國高中職學生走進校園，體驗 AI 與空間設計結合的全新學習模式，提前培養未來設計師所需的關鍵能力。

本次工作坊由空間設計學系劉凱群講師與高漢瑞助理教授共同帶領，透過引導式教學與實作練習，協助高中職學生理解 AI 在建築與室內設計領域中的實際應用，並激發跨領域思考與創新潛能。空設系講師劉凱群表示，AI 不會取代設計師，但能更駕馭 AI 的設計師，將成為未來的主流。空設系長期深耕數位與類比並重的教學特色，近年更積極導入生成式 AI 技術，翻轉傳統「必須很會畫圖、熟悉複雜軟體」的學習門檻，讓學生透過文字、邏輯與想像力，開啟全新的空間設計可能，引導年輕學子勇於嘗試、敢於想像，成為具備 AI 素養與空間思維的「未來設計師」。

高漢瑞老師今（四）表示，工作坊課程內容聚焦「用文字做設計」的實作體驗，帶領學生學習如何將腦中的創意轉化為 AI 能理解的指令，並透過最新的生成式 AI 工具，完成從概念發想、視覺生成到作品集排版的完整流程。課程內容包含「設計人格測驗」、「AI 詠唱實驗室」、「AI 微整形」、「學習成果製作」及「雲端策展」等單元，循序引導學生認識自我設計傾向、掌握 AI 操作邏輯，並將生成成果轉化為可展示的設計作品，培養設計思維與表達能力。在短短六小時的密集課程，讓學員不只是體驗 AI，更能實際產出屬於自己的「未來空間設計藍圖」。

揚子高中一年級的張同學說，她對設計有興趣，在爸爸媽媽鼓勵下報名營隊，不只是學到AI程式運用，也對空間設計領域更加了解。