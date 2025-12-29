大葉大學空間設計學系學生競圖發光 2025幸福建築抱回四獎

▲大葉大學空設系挑戰全國學生競圖表現亮眼。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學空間設計學系以「師徒傳承」與「實作學習」培育新世代建築專業人才，老師指導學生挑戰中華民國全國建築師公會舉辦的「2025學生競圖－幸福建築（美好建築）」，一舉拿下特優與三件佳作，總計抱回四個獎項。

▲大葉大學空設系紀彥竹老師(右)指導大四生黃朝瑞(左)獲全國學生競圖特優。（記者林明佑翻攝）

空設系講師紀彥竹表示，此次參加「2025學生競圖－幸福建築（美好建築）」比賽，大四生黃朝瑞的作品「記憶流轉之驛－人與城市的行為軌跡劇場」勇奪特優，獎金新臺幣2萬元；大三生王羽婕的「巷流構築－以生活路徑形塑幸福聚落」、大三生黃佩誼的「穿行於巷影之間的微光記憶－城市縫隙中的生活流動與共居構築」，以及大四生邱家凱的「巷隙漫流」，三件作品都獲頒佳作。學生亮眼的表現，顯見大葉大學空設系深耕「師徒傳承」與「實作學習」的教學模式，成功引領學生從概念發想到設計深化，在競賽實戰累積就業競爭力。

廣告 廣告

▲大葉大學空設系賴宏軒老師(左一)指導學生參加全國學生競圖，獲三個佳作。（記者林明佑翻攝）

特優作品「記憶流轉之驛－人與城市的行為軌跡劇場」，由紀彥竹老師指導，黃朝瑞設計，以高雄哈瑪星鐵道園區為基地，重構號誌樓空間，轉譯鐵道歷史與城市記憶。黃朝瑞同學指出，他本身是鐵道迷，因此選擇曾經造訪過的哈瑪星鐵道為基地，透過光、聲、行為裝置與空間互動，引導使用者以身體感官行走於歷史之中，重新感受城市緩慢而溫柔的呼吸。準備競圖期間時間壓力相當大，必須在三個月發展內概念並整合設計，與紀彥竹老師密集討論後，逐步釐清作品核心，很開心能順利完成並獲得評審肯定。

大三學生王羽婕在賴宏軒老師指導下，以「巷流構築－以生活路徑形塑幸福聚落」獲頒佳作，從柳川與第二市場周邊的城市發展脈絡出發，反思快速都市化下人、街道與自然尺度的失衡，藉由建築重現巷弄、街道與居民互動，形塑能引發日常交流的幸福生活場景。

賴宏軒老師指導的大三學生黃佩誼，以作品「穿行於巷影之間的微光記憶－城市縫隙中的生活流動與共居構築」榮獲佳作。選擇台中西區第二市場旁、被緊密住宅包圍的空地為基地，從「巷弄」作為城市生活的核心意象出發，整體設計打破建築作為封閉邊界的想像，重新詮釋城市縫隙中的居住可能。

賴宏軒老師指導的大四生邱家凱，作品「巷隙漫流」同樣獲得佳作，以新竹的興學公園當基地，從城市巷弄切入，找出鄰里的生活日常，展現人文關懷與空間敘事的思考力。