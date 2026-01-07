大葉大學第13屆傑出校友頒獎典禮 表揚9位校友深耕專業、回饋社會

▲大葉大學方文昌校長(中)頒發傑出校友獎盃。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學舉辦第13屆傑出校友頒獎典禮，表揚9位在各專業領域深耕有成、對社會具卓越貢獻的校友。其中，畢業滿30年的校友陳美蘭不僅在企業界表現傑出，還返校擔任業師，將榮獲國家傑出財務經理人的寶貴實務經驗傳承給學弟妹，成為校友回饋母校的最佳典範。

▲大葉大學校友總會恭喜陳美蘭(右三)獲選傑出校友。（記者林明佑翻攝）

大葉大學校長方文昌表示，大葉大學創校36年來，已培育超過7萬名校友，活躍於海內外各行各業，校友們在專業領域的努力與成就，是母校最珍貴的資產。面對少子女化挑戰，學校持續推動教學創新、跨域整合、產學合作及國際化發展，而校友正是支持學校穩健前行的重要力量。

▲大葉大學第13屆傑出校友頒獎典禮，表揚9位優秀校友。（記者林明佑翻攝）

大葉大學校友總會輔導理事長曾翠緣指出，本屆9位傑出校友包括修平科技大學秘書長林彥霆、越南高升高專校長黎庭軻、德晉科技股份有限公司獨立董事陳美蘭、財團法人金屬工業研究發展中心處長陳鍾賢、礁溪風華溫泉酒店董事長陳建昇、黃二木有限公司負責人黃裕程、竹銘醫院總務長賴健文、微醺農場負責人黃衍勳，以及芬園鄉農會總幹事黃翊愷。九位得獎人於產業經營、學術研究、公共服務與地方發展等面向皆有亮眼表現，充分展現大葉校友踏實、堅毅、勇於承擔的精神。

此次獲選傑出校友的陳美蘭，為大葉大學事業經營研究所畢業校友，曾擔任日本五十鈴自動車株式會社在台公司社長，憑藉卓越的企業管理與財務專業能力，榮獲國家傑出財務經理人殊榮，在業界成就斐然。她表示，返校時深刻感受到學校在軟硬體建設與校園氛圍上的進步，也看到大葉大學展現出越來越多的活力與創意。

另一位得獎校友、微醺農場負責人黃衍勳，以青農身分返鄉投入農業，將分子生物學專業結合智慧科技，透過創新管理模式穩定供應高品質小黃瓜等農產品，更實踐「共享共好」理念，輔導超過60位青年從農，建立青年衛星農場團隊，以團體戰策略穩定通路與價格，榮獲國家永續發展獎等多項殊榮，為農村產業創生與永續發展樹立典範。